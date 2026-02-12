Видео
Главная Новости дня Россия истребляет пожарные части в Донецкой области — детали

Россия истребляет пожарные части в Донецкой области — детали

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 11:57
В Краматорске россияне ударили по пожарно-спасательной части
Пожарная часть после атаки. Фото: ГСЧС Украины

В Донецкой области российские войска нанесли удар по пожарно-спасательной части в Краматорске. В результате атаки повреждены окна, потолок помещения, а также три единицы пожарно-спасательной техники.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Россияне атаковали пожарную часть в Донецкой области

Сообщается, что во время обстрела личный состав находился в укрытии, поэтому пострадавших нет.

Обстріл
Последствия атаки. Фото: ГСЧС
Обстріл пожежної частини
Выбитые окна. Фото: ГСЧС

В ГСЧС отмечают, что российские оккупанты уже не впервые целенаправленно бьют по подразделениям спасателей, пытаясь усложнить их работу, однако чрезвычайники продолжают нести службу и выполнять свои обязанности.

Напомним, что недавно россияне атаковали еще несколько пожарных частей, чтобы сделать невозможным работу спасателей. Такой случай произошел в Запорожской и Днепропетровской областях.

Кроме того, россияне били по пожарной части в Краматорском районе в Николаевке.

ГСЧС Донецкая область обстрелы война в Украине атака
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
