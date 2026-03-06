Зеленский приехал в Донецкую область и наградил воинов ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в Донецкой области 6 марта 2026 года. Фото: ОПУ

Сегодня, 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский приехал в Донецкую область. Глава государства пообщался с украинскими защитниками и наградил их.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

Реклама

Читайте также:

Зеленский приехал в Донецкую область 6 марта

"Сегодня — Донетчина, наша земля, наши воины. Двадцать восьмая бригада, сотая, 24-я отдельные механизированные, 36-я бригада морской пехоты. Хочу поблагодарить всех вас-всех, кто защищает наше государство!", — сказал президент.

Зеленский отметил, что российские оккупанты не отказываются от войны в Донецкой области, и на весну готовят наступление.

Кроме того, глава государства подчеркнул важность достаточного обеспечения бригад:

"Важно, чтобы наши позиции были сильными. Важно, чтобы обеспечение бригад было достаточным. Ребята держатся, держатся достойно. И именно так будет держаться и в дальнейшем наша страна, наша дипломатия, наш народ.

Всем нашим партнерам — в Америке, в Европе, где угодно — стоит четко понимать, что Путин, иранский режим, Северная Корея, Лукашенко и другие подобные дружат только ради того, чтобы такое, как с нашим Донбассом, делать там, где они хотят. Зло надо останавливать. Украинцы здесь, на Донбассе, именно это и делают.

Спасибо всем, кто с Украиной! Спасибо всем, кто сражается против России, кто защищает жизнь. Слава нашим воинам!".

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Зеленский посетил Дружковку и пообщался с воинами

"Дружковка. На пункте управления 3-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода пообщались с нашими защитниками об обороне Константиновки, действиях врага, обеспечении потребностей бригады. Все вопросы проработаем", — проинформировал президент.

Кроме того, во время пребывания в Дружковке, Зеленский отметил бойцов государственными наградами. А также поблагодарил воинов за службу:

"Благодарен за защиту такого важного для Украины Восточного направления. Чем сильнее мы здесь, тем сильнее в переговорном процессе. Спасибо за это".

Зеленский наградил воинов ВСУ в Донецкой области 6 марта 2026 года. Фото: Зеленский/Facebook

Ситуация в Донецкой области — что известно

Российские оккупанты продолжают атаковать Донецкую область. Следовательно, утром 2 марта российские войска нанесли удар по Краматорску и Дружковке Донецкой области — по меньшей мере пять человек погибли.

В конце февраля россияне дроном атаковали автомобиль, на котором ехали работники Славянской ТЭС в Донецкой области. В результате атаки погибли три человека.

Также в феврале оккупанты нанесли удар по пожарно-спасательной части в Краматорске Донецкой области. В результате атаки повреждены три единицы пожарно-спасательной техники.