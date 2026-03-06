Зеленский приехал в Донецкую область и наградил воинов ВСУ

Зеленский посетил Донецкую область и рассказал об обстановке
Сегодня, 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский приехал в Донецкую область. Глава государства пообщался с украинскими защитниками и наградил их.
Зеленский приехал в Донецкую область 6 марта
"Сегодня — Донетчина, наша земля, наши воины. Двадцать восьмая бригада, сотая, 24-я отдельные механизированные, 36-я бригада морской пехоты. Хочу поблагодарить всех вас-всех, кто защищает наше государство!", — сказал президент.
Зеленский отметил, что российские оккупанты не отказываются от войны в Донецкой области, и на весну готовят наступление.
Кроме того, глава государства подчеркнул важность достаточного обеспечения бригад:
"Важно, чтобы наши позиции были сильными. Важно, чтобы обеспечение бригад было достаточным. Ребята держатся, держатся достойно. И именно так будет держаться и в дальнейшем наша страна, наша дипломатия, наш народ.
Всем нашим партнерам — в Америке, в Европе, где угодно — стоит четко понимать, что Путин, иранский режим, Северная Корея, Лукашенко и другие подобные дружат только ради того, чтобы такое, как с нашим Донбассом, делать там, где они хотят. Зло надо останавливать. Украинцы здесь, на Донбассе, именно это и делают.
Спасибо всем, кто с Украиной! Спасибо всем, кто сражается против России, кто защищает жизнь. Слава нашим воинам!".
Зеленский посетил Дружковку и пообщался с воинами
"Дружковка. На пункте управления 3-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода пообщались с нашими защитниками об обороне Константиновки, действиях врага, обеспечении потребностей бригады. Все вопросы проработаем", — проинформировал президент.
Кроме того, во время пребывания в Дружковке, Зеленский отметил бойцов государственными наградами. А также поблагодарил воинов за службу:
"Благодарен за защиту такого важного для Украины Восточного направления. Чем сильнее мы здесь, тем сильнее в переговорном процессе. Спасибо за это".
Ситуация в Донецкой области — что известно
Российские оккупанты продолжают атаковать Донецкую область. Следовательно, утром 2 марта российские войска нанесли удар по Краматорску и Дружковке Донецкой области — по меньшей мере пять человек погибли.
В конце февраля россияне дроном атаковали автомобиль, на котором ехали работники Славянской ТЭС в Донецкой области. В результате атаки погибли три человека.
Также в феврале оккупанты нанесли удар по пожарно-спасательной части в Краматорске Донецкой области. В результате атаки повреждены три единицы пожарно-спасательной техники.
