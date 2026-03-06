Зеленський відвідав Донецьку область 6 березня

Президент України Володимир Зеленський на Донеччині 6 березня 2026 року. Фото: ОПУ

У п'ятницю, 6 березня, президент України Володимир Зеленський відвідав Донецьку область. Глава держави розповів про ситуацію на Донецькому напрямку та зазначив, що російські окупанти готують новий наступ.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

Зеленський приїхав на Донеччину 6 березня

"Сьогодні — Донеччина, наша земля, наші воїни. Двадцять восьма бригада, сота, 24-та окремі механізовані, 36-та бригада морської піхоти. Хочу подякувати всім вам — усім, хто захищає нашу державу!", — сказав президент.

Зеленський зазначив, що російські окупанти не відмовляються від війни на Донеччині, та на весну готують наступ.

Крім того, глава держави наголосив на важливості достатнього забезпечення бригад:

"Важливо, щоб наші позиції були сильними. Важливо, щоб забезпечення бригад було достатнім. Хлопці тримаються, тримаються достойно. І саме так буде триматись і надалі наша країна, наша дипломатія, наш народ.

Усім нашим партнерам — в Америці, у Європі, де завгодно — варто чітко розуміти, що Путін, іранський режим, Північна Корея, Лукашенко та інші подібні дружать тільки заради того, щоб таке, як із нашим Донбасом, робити там, де вони хочуть. Зло треба зупиняти. Українці тут, на Донбасі, саме це й роблять.

Дякую всім, хто з Україною! Дякую всім, хто б’ється проти Росії, хто захищає життя. Слава нашим воїнам!".

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Зеленський відвідав Дружківку та поспілкувався з воїнами

"Дружківка. На пункті управління 3-го батальйону 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу поспілкувалися з нашими захисниками про оборону Костянтинівки, дії ворога, забезпечення потреб бригади. Всі питання опрацюємо", — поінформував президент.

Крім того, під час перебування в Дружківці, Зеленський відзначив бійців державними нагородами. А також подякував воїнам за службу:

"Вдячний за захист такого важливого для України Східного напрямку. Чим сильніші ми тут, тим сильніші в переговорному процесі. Дякую за це".

Зеленський нагородив воїнів ЗСУ на Донеччині 6 березня 2026 року. Фото: Зеленський/Facebook

Ситуація на Донеччині — що відомо

Російські окупанти продовжують атакувати Донецьку область. Відтак, вранці 2 березня російські війська завдали удару по Краматорську та Дружківці Донецької області — щонайменше п'ятеро людей загинули.

Наприкінці лютого росіяни дроном атакували автомобіль, яким їхали працівники Слов'янської ТЕС у Донецькій області. Унаслідок атаки загинули троє людей.

Також у лютому окупанти завдали удару по пожежно-рятувальній частині в Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджено три одиниці пожежно-рятувальної техніки.