Зеленский обсудил развитие Нацгвардии с бригадным генералом Прокопенко

Зеленский встретился с "Редисом" и похвалил "Азов"
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 10 марта, встретился с бригадным генералом Денисом Прокопенко "Редисом". В частности, он высказался о работе Первого корпуса Нацгвардии "Азов".
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Новини.LIVE.
Встреча Зеленского с Прокопенко
Стороны говорили о реализации тех вещей, которые были озвучены во время последней поездки Зеленского в районы выполнения боевых задач в Донецкой области. По словам главы государства, важно, что Первый корпус Нацгвардии "Азов" является одной из наиболее эффективных боевых структур Сил обороны.
"Мы будем и в дальнейшем поддерживать развитие корпуса и других подразделений НГУ, решение вопросов комплектации и обеспечения. Благодарен за службу Украине", — добавил Зеленский.
Отметим, недавно украинский лидер присвоил Денису Прокопенко звание бригадного генерала.
А 6 марта Зеленский посетил Донецкую область. Там он наградил бойцов и обсудил с ними важные вопросы. Кроме того, глава государства подчеркнул, что этой зимой воины удержали все ключевые направления защиты на фронте.
Также сегодня Донецкую область посетил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он обсудил с защитниками ситуацию на фронте.
