Зеленский обсудил развитие Нацгвардии с бригадным генералом Прокопенко

Владимир Зеленский и Денис Прокопенко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 10 марта, встретился с бригадным генералом Денисом Прокопенко "Редисом". В частности, он высказался о работе Первого корпуса Нацгвардии "Азов".

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Встреча Зеленского с Прокопенко

Стороны говорили о реализации тех вещей, которые были озвучены во время последней поездки Зеленского в районы выполнения боевых задач в Донецкой области. По словам главы государства, важно, что Первый корпус Нацгвардии "Азов" является одной из наиболее эффективных боевых структур Сил обороны.

"Мы будем и в дальнейшем поддерживать развитие корпуса и других подразделений НГУ, решение вопросов комплектации и обеспечения. Благодарен за службу Украине", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Отметим, недавно украинский лидер присвоил Денису Прокопенко звание бригадного генерала.

А 6 марта Зеленский посетил Донецкую область. Там он наградил бойцов и обсудил с ними важные вопросы. Кроме того, глава государства подчеркнул, что этой зимой воины удержали все ключевые направления защиты на фронте.

Также сегодня Донецкую область посетил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он обсудил с защитниками ситуацию на фронте.