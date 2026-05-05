"Азову" 12 років: що відомо про потужну бригаду Нацгвардії

Військовослужбовці "Азова". Фото: azov.org.ua

У вівторок, 6 травня, виповнюється 12 років від дня створення 12-ї бригаді спецпризначення "Азов". Становлення "Азова" — тривалий шлях від визволення Маріуполя в 2014 році до захисту всієї України під час повномасштабного вторгнення. Окремою сторінкою в історії бригади є героїчна оборона Маріуполя, яка у 2022 році тривала 86 днів.

З нагоди річниці "Азова" Новини.LIVE розповідає про шлях, який бригада пройшла впродовж 12 років.

Створення "Азова" та перші досягнення бригади

Батальйон спецпризначення МВС "Азов" створили 5 травня 2014 року.

Ключові дати з історії "Азова":

13 червня 2014 року — звільнення Маріуполя від росіян і проросійських бойовиків: ключову роль у визволенні міста відіграв підрозділ "Азова";

— "Азов" і ЗСУ звільнили Мар'їнку; 10 серпня 2014 року — початок операції зі звільнення Іловайська, у якій узяли участь ЗСУ та "Азов";

— оборона Маріуполя; 17 вересня 2014 року — батальйон "Азов" розширили до полку спецпризначення у складі МВС;

— перехід "Азова" до складу Нацгвардії України, "Азов" став окремим загоном спецпризначення у складі 18-го полку оперативного призначення військової частини 3057, створили артилерійський і танковий підрозділи; 10–18 лютого 2015 року — Павлопіль-Широкинська наступальна операція, унаслідок якої вдалося звільнити Широкине, Павлопіль, Комінтернове, Лебединське та Бердянське;

— вдосконалення та доукомплектування підрозділу, участь в оборонних діях на лінії зіткнення, виконання завдань зі спеціальної, загальновійськової розвідки та контрдиверсійної боротьби в зоні проведення АТО/ООС; січень–вересень 2019 року — виконання бойових завдань на лінії зіткнення в районі Світлодарської дуги, просування лінії фронту на різних ділянках на кілометр, знищення десятків одиниць броньованої та автомобільної техніки противника.

"Азов" під час повномасштабного вторгнення

У квітні 2022 року офіцери "Азова" під час перебування в оточеному Маріуполі створили на околицях Запоріжжя підрозділ із добровольців і азовців. Новий підрозділ утворили, аби деблокувати місто. Спочатку він брав участь у боях на Південному напрямку, а згодом став основою для відновлення "Азова".

Оборона Маріуполя тривала 86 днів. Упродовж цього часу ворог утратив 3,5 тисячі військовослужбовців. Ще п'ять тисяч окупантів зазнали поранень. 20 травня 2022 року влада наказала припинити оборону Маріуполя, аби зберегти життя людей. Станом на 5 травня 2026 року деякі із захисників Азовсталі досі залишаються в полоні.

"Азов" у 2023–2024 роках:

червень 2023 року — бригада у складі батальйонної тактичної групи брала участь у контрнаступу на Запорізькому напрямку;

У 2023 року частина командирів і ветеранів "Азова" приєдналися до новоствореної 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. "Азов" залишився у структурі Національної гвардії України — силової структури МВС, продовжує бойову діяльність на фронті та бере участь у підготовці особового складу. І 3-я окрема штурмова бригада, і "Азов" діють окремо — у них різні командування та підпорядкування.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на 1-й корпус НГУ "Азов" писав, що принц Гаррі під час візиту в Україну наприкінці квітня зустрівся з бійцями "Азова". Військовослужбовці передали йому прикраси Love is care (Любов — це турбота, — Ред.). У такий спосіб бійці висловили подяку герцогу та герцогині Сассекським за постійну підтримку України.

Також Новини.LIVE з посиланням на заяву командира 1-го корпусу НГУ "Азов" Дениса "Редіса" Прокопенка писав, що під час обміну полоненими 11 квітня в Україну повернулися 12 військових 1-го корпусу НГУ "Азов". Серед звільнених 11 бійців "Азова" і один військовий із бригади "Кара-Даг". Кожен із цих захисників України провів у російській неволі майже чотири роки.