Украина получит новый пакет военной помощи от Австралии

Министр обороны Австралии Ричард Марлес. Фото: Reuters

Австралия объявила о выделении дополнительных 100 млн долларов на поддержку Украины. Средства будут направлены на закупку критически важного военного оборудования в США в рамках программы PURL, которую координирует НАТО. После выделения нового пакета общий объем австралийской помощи Украине превысит 1,8 млрд долларов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Австралии.

Австралия продолжит поддержку Украины

В Минобороны Австралии сообщили, что правительство страны внесет два дополнительных взноса по 50 млн долларов в течение следующих 12 месяцев в рамках программы Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). Это станет продолжением обязательства, взятого в декабре прошлого года, когда Канберра уже выделила на эту инициативу 50 млн долларов.

Отмечается, что финансирование будет использовано для закупки в США критически важной военной техники и вооружения, необходимых Украине для защиты от российской агрессии. Речь идет, в частности, о средствах противовоздушной обороны и боеприпасах.

После нового пакета помощи общий объем поддержки Украины со стороны Австралии с начала полномасштабного вторжения России превысит 1,8 млрд долларов. Из этой суммы более 1,6 млрд долларов составляет военная помощь.

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В то же время Австралия продолжает участвовать в международной "Коалиции желающих", в которую входят более 35 государств, координирующих поддержку Украины. Кроме того, австралийские военные продолжают обучать украинских защитников в Польше в рамках операции Kudu, которая в настоящее время проводится в составе многонациональной миссии Operation Legio под руководством Норвегии.

Вице-премьер-министр и министр обороны Австралии Ричард Марлз подчеркнул, что Австралия и впредь будет поддерживать Украину до достижения справедливого мира на ее условиях. По его словам, Канберра гордится тем, что стала первым государством вне НАТО, присоединившимся к программе PURL вместе с Новой Зеландией.

Как писали Новини.LIVE, недавно Норвегия выделила на программу PURL около 300 млн долларов. Общий вклад страны в программу уже превысил 1,2 млрд долларов. Это самый большой вклад среди всех участников.

Также дополнительные 200 млн долларов на программу PURL выделила Канада. С общей суммы помощь Канады в рамках этой программы уже превышает 830 млн долларов.