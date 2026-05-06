Зеленский: Норвегия передала около 300 млн долларов для PURL

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Норвегия передала около 300 млн долларов для программы PURL. Эти средства будут направлены на закупку дефицитных антибаллистических ракет у США.

Об этом глава государства сообщил в среду, 6 мая, передает Новини.LIVE.

Норвегия сделала взнос в 300 млн долларов для PURL

По его словам, страна-партнер выделяет около 300 млн долларов в программу PURL, что позволяет Украине закупать у США дефицитные антибаллистические ракеты.

"Сегодня есть важный шаг поддержки со стороны Норвегии — около 300 млн долл. в программу PURL. Это важная программа, благодаря которой мы можем закупать у Соединенных Штатов дефицитные антибаллистические ракеты", — подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что ежедневная защита украинского неба остается критически важной на фоне постоянных обстрелов.

Читайте также:

"Ежедневно нам нужна достаточная защита от подлых российских обстрелов. И я благодарен Норвегии за лидерство, за реальную поддержку", — добавил он.

Глава государства также отметил, что общий вклад Норвегии в программу уже превысил 1,2 млрд долларов и является крупнейшим среди всех участников.

Отдельно президент поблагодарил премьер-министра Йонаса Гару Стьоре за поддержку Украины.

"Недавно мы встречались и говорили о важности PURL и необходимости поставки средств для нашей ПВО. Сегодня имеем конкретное решение. Спасибо, что помогаете нам защищать жизнь", — подытожил Зеленский.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот из Telegram

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Зеленский поблагодарил Великобританию за введение новых санкций против структур, связанных с производством российских дронов и вербовкой иностранцев для участия в войне против Украины. Президент назвал эти ограничения "серьезным шагом" в усилении давления на агрессора.

В то же время Венгрия вернула Украине средства и ценности "Ощадбанка", которые были изъяты венгерскими спецслужбами в марте этого года. Зеленский выразил благодарность Будапешту, назвав это решение "конструктивным и цивилизованным шагом".