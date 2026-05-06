Зеленский: Норвегия передала около 300 млн долларов для PURL
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Норвегия передала около 300 млн долларов для программы PURL. Эти средства будут направлены на закупку дефицитных антибаллистических ракет у США.
Об этом глава государства сообщил в среду, 6 мая, передает Новини.LIVE.
По его словам, страна-партнер выделяет около 300 млн долларов в программу PURL, что позволяет Украине закупать у США дефицитные антибаллистические ракеты.
"Сегодня есть важный шаг поддержки со стороны Норвегии — около 300 млн долл. в программу PURL. Это важная программа, благодаря которой мы можем закупать у Соединенных Штатов дефицитные антибаллистические ракеты", — подчеркнул президент.
Зеленский подчеркнул, что ежедневная защита украинского неба остается критически важной на фоне постоянных обстрелов.
"Ежедневно нам нужна достаточная защита от подлых российских обстрелов. И я благодарен Норвегии за лидерство, за реальную поддержку", — добавил он.
Глава государства также отметил, что общий вклад Норвегии в программу уже превысил 1,2 млрд долларов и является крупнейшим среди всех участников.
Отдельно президент поблагодарил премьер-министра Йонаса Гару Стьоре за поддержку Украины.
"Недавно мы встречались и говорили о важности PURL и необходимости поставки средств для нашей ПВО. Сегодня имеем конкретное решение. Спасибо, что помогаете нам защищать жизнь", — подытожил Зеленский.
Как сообщали Новини.LIVE, ранее Зеленский поблагодарил Великобританию за введение новых санкций против структур, связанных с производством российских дронов и вербовкой иностранцев для участия в войне против Украины. Президент назвал эти ограничения "серьезным шагом" в усилении давления на агрессора.
В то же время Венгрия вернула Украине средства и ценности "Ощадбанка", которые были изъяты венгерскими спецслужбами в марте этого года. Зеленский выразил благодарность Будапешту, назвав это решение "конструктивным и цивилизованным шагом".