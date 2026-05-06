Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский: Норвегия передала около 300 млн долларов для PURL

Зеленский: Норвегия передала около 300 млн долларов для PURL

Ua ru
Дата публикации 6 мая 2026 17:13
Зеленский: Норвегия передала около 300 млн долларов для PURL
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Норвегия передала около 300 млн долларов для программы PURL. Эти средства будут направлены на закупку дефицитных антибаллистических ракет у США.

Об этом глава государства сообщил в среду, 6 мая, передает Новини.LIVE.

Норвегия сделала взнос в 300 млн долларов для PURL

По его словам, страна-партнер выделяет около 300 млн долларов в программу PURL, что позволяет Украине закупать у США дефицитные антибаллистические ракеты.

"Сегодня есть важный шаг поддержки со стороны Норвегии — около 300 млн долл. в программу PURL. Это важная программа, благодаря которой мы можем закупать у Соединенных Штатов дефицитные антибаллистические ракеты", — подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что ежедневная защита украинского неба остается критически важной на фоне постоянных обстрелов.

Читайте также:

"Ежедневно нам нужна достаточная защита от подлых российских обстрелов. И я благодарен Норвегии за лидерство, за реальную поддержку", — добавил он.

Глава государства также отметил, что общий вклад Норвегии в программу уже превысил 1,2 млрд долларов и является крупнейшим среди всех участников.

Отдельно президент поблагодарил премьер-министра Йонаса Гару Стьоре за поддержку Украины.

"Недавно мы встречались и говорили о важности PURL и необходимости поставки средств для нашей ПВО. Сегодня имеем конкретное решение. Спасибо, что помогаете нам защищать жизнь", — подытожил Зеленский.

Україна отримала від Норвегії 300 млн доларів в PURL
Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот из Telegram

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Зеленский поблагодарил Великобританию за введение новых санкций против структур, связанных с производством российских дронов и вербовкой иностранцев для участия в войне против Украины. Президент назвал эти ограничения "серьезным шагом" в усилении давления на агрессора.

В то же время Венгрия вернула Украине средства и ценности "Ощадбанка", которые были изъяты венгерскими спецслужбами в марте этого года. Зеленский выразил благодарность Будапешту, назвав это решение "конструктивным и цивилизованным шагом".

Владимир Зеленский Норвегия PURL
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации