Україна отримає новий пакет військової допомоги від Австралії

Міністр оборони Австралії Річард Марлес. Фото: Reuters

Австралія оголосила про виділення додаткових 100 млн доларів на підтримку України. Кошти спрямують на закупівлю критично важливого військового обладнання у США в межах програми PURL, яку координує НАТО. Після нового пакета загальний обсяг австралійської допомоги Україні перевищить 1,8 млрд доларів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони Австралії.

Австралія продовжить підтримку України

У Міноборони Австралії повідомили, що уряд країни зробить два додаткові внески по 50 млн доларів протягом наступних 12 місяців у межах програми Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). Це стане продовженням зобов'язання, взятого у грудні минулого року, коли Канберра вже виділила на цю ініціативу 50 млн доларів.

Зазначається, що фінансування використають для закупівлі у США критично важливої військової техніки та озброєння, необхідних Україні для захисту від російської агресії. Йдеться, зокрема, про засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.

Після нового пакета допомоги загальний обсяг підтримки України з боку Австралії з початку повномасштабного вторгнення Росії перевищить 1,8 млрд доларів. Із цієї суми понад 1,6 млрд доларів становить військова допомога.

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Водночас Австралія продовжує брати участь у міжнародній "Коаліції охочих", до якої входять понад 35 держав, що координують підтримку України. Крім того, австралійські військові й надалі навчають українських захисників у Польщі в межах операції Kudu, яка зараз проводиться у складі багатонаціональної місії Operation Legio під керівництвом Норвегії.

Віцепрем'єр-міністр і міністр оборони Австралії Річард Марлз наголосив, що Австралія й надалі підтримуватиме Україну до досягнення справедливого миру на її умовах. За його словами, Канберра пишається тим, що стала першою державою поза НАТО, яка долучилася до програми PURL разом із Новою Зеландією.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно Норвегія передала для програми PURL близько 300 млн доларів. Загальний внесок країни у програму вже перевищив 1,2 млрд доларів. Це найбільше серед усіх учасників.

Також додаткових 200 млн доларів передала для програми PURL Канада. З агалом допомога Канади за цією програмою вже перевищує 830 млн доларів.