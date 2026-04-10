Авиакатастрофа под Смоленском: годовщина гибели Леха Качиньского

Авиакатастрофа под Смоленском: годовщина гибели Леха Качиньского

Дата публикации 10 апреля 2026 07:00
Разбитый самолет под Смоленском. Фото: AP

10 апреля 2010 года вблизи российского Смоленска произошло одно из самых трагических событий в современной истории Польши. При заходе на посадку разбился правительственный самолет Ту-154М, на борту которого находилась польская делегация во главе с президентом Лехом Качиньским. Все 96 человек, включая экипаж, погибли. Это событие не только шокировало страну, но и стало источником многолетних политических конфликтов и дискуссий о причинах трагедии.

Новини.LIVE рассказывают все, что известно об этой трагедии.

Как произошла авиакатастрофа под Смоленском

Самолет вылетел из Варшавы с незначительной задержкой и направлялся на аэродром "Смоленск-Северный". Полет длился чуть больше часа. Во время захода на посадку борт начал резко терять высоту, задел деревья, после чего потерял управляемость и упал неподалеку от взлетно-посадочной полосы.

Катастрофа произошла в условиях ограниченной видимости. По разным оценкам, причиной этого мог быть густой туман, хотя свидетельства о погодных условиях отличаются. В то же время другие самолеты либо смогли приземлиться раньше, либо были вынуждены изменить маршрут из-за сложной ситуации в воздухе.

авікатастрофа під Смоленськом
Обломки самолета, в котором летел Качиньский. Фото: AP

Экипаж до последнего пытался спасти самолет, но высота была критически низкой, и избежать столкновения не удалось.

Читайте также:

Кто был на борту

Среди погибших — высшее руководство Польши: президент Лех Качиньский с женой, военное командование, представители правительства, парламента, духовенства и общественные деятели. Делегация направлялась в Катынь, чтобы почтить 70-ю годовщину массовых расстрелов польских офицеров, осуществленных советским режимом в 1940 году.

похорон Качинського
Солдаты польской армии несут гроб с Лехом Качиньским. Фото: AP

Этот исторический контекст придал трагедии особого символизма, ведь катастрофа произошла фактически по дороге к месту одной из самых болезненных страниц польской истории.

Причины катастрофы

За годы после катастрофы появилось несколько основных версий случившегося:

  • ошибка экипажа и погодные условия. Именно эту версию поддерживали первые официальные отчеты. Речь шла о том, что пилоты решили садиться несмотря на сложные погодные условия;
  • проблемы с организацией полета. Некоторые эксперты указывали на недостатки подготовки, технического обеспечения аэродрома и действий диспетчеров;
  • технические неисправности или внешнее воздействие. Впоследствии появились предположения о возможных взрывах на борту или других вмешательствах.

Российская сторона настаивала на версии человеческого фактора, тогда как часть польских политиков и следователей не исключала преднамеренных действий.

Расследование

Это событие назвали крупнейшей национальной трагедией со времен Второй мировой войны.
Расследование причин катастрофы началось сразу. К нему присоединились как российские, так и польские органы. Было создано несколько комиссий, а также открыты уголовные производства.

Польша неоднократно возвращалась к делу. В частности, прокуратура меняла квалификацию действий российских диспетчеров — от "непреднамеренных" до "сознательных", проводились эксгумации тел, которые выявили ряд нарушений во время первичных вскрытий.

Также звучали заявления о возможном сокрытии или фальсификации доказательств.

авіакатастрофа під Смоленськом
Люди несут цветы на место авиакатастрофы. Фото: AP

Отдельные исследования, включая выводы польских подкомиссий и иностранных лабораторий, указывали на следы взрывчатых веществ и предполагали, что разрушение самолета могло начаться еще в воздухе.

В 2022 году польская подкомиссия заявила, что непосредственной причиной трагедии стал взрыв в крыле самолета до его столкновения с препятствиями. В то же время эти выводы остаются предметом острых дискуссий и не признаны всеми сторонами.

Несмотря на годы расследований, многие аспекты трагедии остаются невыясненными. Среди них — полный доступ к материалам дела, в частности обломков самолета, которые до сих пор не переданы Польше, а также достоверность части собранных доказательств.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно в Колумбии разбился военно-транспортный самолет. На борту были десятки военных. Трагедия произошла вблизи границы с Перу.

Также Новини.LIVE писали, что в Боливии произошла авиакатастрофа грузового самолета, который перевозил деньги. В результате авиакатастрофы повреждены несколько автомобилей на трассе. Погибли по меньшей мере 15 человек.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
