Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Колумбии разбился военный самолет: на борту было более 100 человек

В Колумбии разбился военный самолет: на борту было более 100 человек

Ua ru
Дата публикации 23 марта 2026 22:32
В Колумбии разбился военный самолет: на борту было более 100 человек
Последствия авиакатастрофы в Колумбии 23 марта 2026 года. Фото: Getty Images

В понедельник, 23 марта, в Колумбии произошла авиакатастрофа военно-транспортного самолета с десятками военных на борту. Воздушное судно упало вскоре после взлета, выполняя служебное задание. На данный момент точное количество погибших и пострадавших остается неизвестным.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на президента Колумбии Густаво Петро.

Авиакатастрофа в Колумбии 23 марта 2026 года. Фото: Getty Images

В Колумбии произошла авиакатастрофа с участием военного самолета

В Колумбии 23 марта потерпел крушение военно-транспортный самолет типа Hercules, который перевозил личный состав. Инцидент произошел на юге страны, вблизи границы с Перу, сразу после взлета из города Пуэрто-Легисамо в департаменте Путумайо.

По предварительным данным, на борту находились десятки военных. Разные источники называют разное количество — от около 80 до более 100 человек, поскольку самолет перевозил несколько подразделений армии.

Факт катастрофы подтвердил министр обороны Колумбии Педро Санчес. По его словам, самолет потерпел трагическое крушение во время выполнения задания по транспортировке военных. Причины падения пока не установлены, как и точное количество жертв.

На месте происшествия работают спасатели и военные подразделения, которые проводят поисково-спасательную операцию и выясняют обстоятельства трагедии.

Глава оборонного ведомства призвал воздержаться от распространения непроверенной информации до появления официальных данных и выразил соболезнования семьям пострадавших. Он подчеркнул, что эта трагедия стала тяжелым ударом для всей страны.

В то же время командующий Воздушных сил Колумбии Карлос Фернандо Силва сообщил, что на борту самолета находилось 125 человек, в том числе 114 пассажиров и 11 членов экипажа.

Напомним, что в начале марта 2026 года в Кувейте недалеко от американской авиабазы Али Аль-Салем разбился истребитель. По данным СМИ, пилот успел катапультироваться и приземлился на парашюте.

Кроме того, в конце февраля этого года в Боливии произошла авиакатастрофа грузового самолета, который перевозил деньги. Судно упало вблизи столицы, в результате чего повреждены несколько автомобилей на трассе. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 15 человек, есть также пострадавшие.

Также мы информировали, что в январе в городе Бангор в штате Мэн произошла авария частного самолета с восемью людьми на борту. При попытке взлета бизнес-джет Bombardier Challenger 650 столкнулся с проблемой.

самолет авиакатастрофа военные Колумбия пострадавшие
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации