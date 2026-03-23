В Колумбии разбился военный самолет: на борту было более 100 человек

Последствия авиакатастрофы в Колумбии 23 марта 2026 года. Фото: Getty Images

В понедельник, 23 марта, в Колумбии произошла авиакатастрофа военно-транспортного самолета с десятками военных на борту. Воздушное судно упало вскоре после взлета, выполняя служебное задание. На данный момент точное количество погибших и пострадавших остается неизвестным.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на президента Колумбии Густаво Петро.

В Колумбии произошла авиакатастрофа с участием военного самолета

В Колумбии 23 марта потерпел крушение военно-транспортный самолет типа Hercules, который перевозил личный состав. Инцидент произошел на юге страны, вблизи границы с Перу, сразу после взлета из города Пуэрто-Легисамо в департаменте Путумайо.

По предварительным данным, на борту находились десятки военных. Разные источники называют разное количество — от около 80 до более 100 человек, поскольку самолет перевозил несколько подразделений армии.

Внимание: Un avión Hércules de la @FuerzaAereaCol se accidentó saliendo de La Tagua, Putumayo. 110 soldados iban a bordo. Ya han sido rescatados 20 militares heridos. Situación en desarrollo. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/Jgb4tw74aP - Ricardo Ospina (@ricarospina) 23 марта 2026 года

Факт катастрофы подтвердил министр обороны Колумбии Педро Санчес. По его словам, самолет потерпел трагическое крушение во время выполнения задания по транспортировке военных. Причины падения пока не установлены, как и точное количество жертв.

На месте происшествия работают спасатели и военные подразделения, которые проводят поисково-спасательную операцию и выясняют обстоятельства трагедии.

Atención: Este es el momento exacto del accidente del avión Hércules de la @FuerzaAereaCol en Putumayo. https://t.co/rlkbc5FXz2 pic.twitter.com/aOGVFiAocc - Ricardo Ospina (@ricarospina) 23 марта 2026 г.

Глава оборонного ведомства призвал воздержаться от распространения непроверенной информации до появления официальных данных и выразил соболезнования семьям пострадавших. Он подчеркнул, что эта трагедия стала тяжелым ударом для всей страны.

В то же время командующий Воздушных сил Колумбии Карлос Фернандо Силва сообщил, что на борту самолета находилось 125 человек, в том числе 114 пассажиров и 11 членов экипажа.

Напомним, что в начале марта 2026 года в Кувейте недалеко от американской авиабазы Али Аль-Салем разбился истребитель. По данным СМИ, пилот успел катапультироваться и приземлился на парашюте.

Кроме того, в конце февраля этого года в Боливии произошла авиакатастрофа грузового самолета, который перевозил деньги. Судно упало вблизи столицы, в результате чего повреждены несколько автомобилей на трассе. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 15 человек, есть также пострадавшие.

Также мы информировали, что в январе в городе Бангор в штате Мэн произошла авария частного самолета с восемью людьми на борту. При попытке взлета бизнес-джет Bombardier Challenger 650 столкнулся с проблемой.