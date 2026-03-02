Видео
Боевой самолет рухнул возле американской базы в Кувейте — видео

Боевой самолет рухнул возле американской базы в Кувейте — видео

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 10:20
Истребитель разбился вблизи Али Аль-Салем — видео геолокации CNN
Падение самолета. Фото: кадр из видео

В районе Аль-Джахра в Кувейте в понедельник, 2 марта, очевидцы сняли на видео падение истребителя возле американской базы Али Аль-Салем. Причины катастрофы и принадлежность самолета пока не уточнены, но сообщается, что пилот выжил и его эвакуировали местные жители.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на данные журналистов CNN.

Читайте также:

Над Кувейтом разбился истребитель

В сети в понедельник появилось видео, которое CNN геолоцировал как снятое в Кувейте вблизи американской авиабазы Али Аль-Салем. На кадрах видно, как двухмоторный истребитель горит и падает с неба в штопоре. Место падения, по оценке из видео, расположено примерно в 10 км от базы.

Пока не сообщается, почему именно произошла авария, так же неясно, к каким военно-воздушным силам принадлежит самолет. В то же время в CNN отметили, что по анализу видео двухмоторный истребитель по внешним признакам может соответствовать F-15E или F/A-18, при этом Кувейт также эксплуатирует F/A-18.

Телеканал обратился за комментариями в CENTCOM и Министерство иностранных дел Кувейта.

После этого появилось еще одно видео, опубликованное вблизи кувейтского района Аль-Джахра, на котором видно, как пилот спускается на землю с парашютом. На записи также слышна реплика прохожего: "Смотрите, это человек!"

Согласно приведенным данным, пилот выжил. Сообщается, что его эвакуировали местные жители и поместили в багажник автомобиля.

Тем временем в Иране отвергли переговоры с США, а Дональд Трамп заявил, что имеет претендентов на пост лидера Ирана, но отказывается называть их имена.

Известно, что Иран нанес удар по военным базам Великобритании в Кипре.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
