Истребитель разбился вблизи Али Аль-Салем — видео геолокации CNN

Боевой самолет рухнул возле американской базы в Кувейте — видео
В районе Аль-Джахра в Кувейте в понедельник, 2 марта, очевидцы сняли на видео падение истребителя возле американской базы Али Аль-Салем. Причины катастрофы и принадлежность самолета пока не уточнены, но сообщается, что пилот выжил и его эвакуировали местные жители.
Над Кувейтом разбился истребитель
В сети в понедельник появилось видео, которое CNN геолоцировал как снятое в Кувейте вблизи американской авиабазы Али Аль-Салем. На кадрах видно, как двухмоторный истребитель горит и падает с неба в штопоре. Место падения, по оценке из видео, расположено примерно в 10 км от базы.
Пока не сообщается, почему именно произошла авария, так же неясно, к каким военно-воздушным силам принадлежит самолет. В то же время в CNN отметили, что по анализу видео двухмоторный истребитель по внешним признакам может соответствовать F-15E или F/A-18, при этом Кувейт также эксплуатирует F/A-18.
Телеканал обратился за комментариями в CENTCOM и Министерство иностранных дел Кувейта.
После этого появилось еще одно видео, опубликованное вблизи кувейтского района Аль-Джахра, на котором видно, как пилот спускается на землю с парашютом. На записи также слышна реплика прохожего: "Смотрите, это человек!"
Пилот F-15 катапультировался и выжил. https://t.co/feAM4VlrS5 pic.twitter.com/ii2B27yad3- Clash Report (@clashreport) 2 марта 2026 г.
Пилот был доставлен в безопасное место местными жителями, которые поместили его в багажник автомобиля. https://t.co/feAM4VlrS5 pic.twitter.com/5JVcdGx44z- Clash Report (@clashreport) March 2, 2026
Согласно приведенным данным, пилот выжил. Сообщается, что его эвакуировали местные жители и поместили в багажник автомобиля.
