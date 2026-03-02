Катастрофа винищувача над Кувейтом — що відомо з відео

Падіння літака. Фото: кадр з відео

У понеділок, 2 березня, над Кувейтом неподалік авіабази США Алі Аль-Салем розбився винищувач, про що свідчить відео, геолоковане CNN. На записі видно, як літак у вогні входить у штопор і падає, а пілот згодом спускається на парашуті.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на дані журналістів CNN.

Реклама

Читайте також:

Над Кувейтом розбився винищувач

У мережі в понеділок з'явилося відео, яке CNN геолокував як зняте в Кувейті поблизу американської авіабази Алі Аль-Салем. На кадрах видно, як двомоторний винищувач горить і падає з неба у штопорі. Місце падіння, за оцінкою з відео, розташоване приблизно за 10 км від бази.

Наразі не повідомляється, чому саме сталася аварія, так само неясно, до яких військово-повітряних сил належить літак. Водночас у CNN зазначили, що за аналізом відео двомоторний винищувач за зовнішніми ознаками може відповідати F-15E або F/A-18, при цьому Кувейт також експлуатує F/A-18.

Телеканал звернувся по коментарі до CENTCOM і Міністерства закордонних справ Кувейту.

Після цього з'явилося ще одне відео, опубліковане поблизу кувейтського району Аль-Джахра, на якому видно, як пілот спускається на землю з парашутом. На записі також чути репліку перехожого: "Дивіться, це людина!"

The pilot was transported to safety by local residents, who placed him in the trunk of a car. https://t.co/feAM4VlrS5 pic.twitter.com/5JVcdGx44z — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

Згідно з наведеними даними, пілот вижив. Повідомляється, що його евакуювали місцеві жителі та помістили в багажник автомобіля.

Тим часом в Ірані відкинули переговори зі США, а Дональд Трамп заявив, що маж претендентів на посаду лідера Ірану, але відмовляється називати їхні імена.

Відомо, що Іран завдав удару по військовим базам Великої Британії у Кіпрі.