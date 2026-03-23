Головна Новини дня У Колумбії розбився військовий літак: на борту було понад 100 осіб

У Колумбії розбився військовий літак: на борту було понад 100 осіб

Дата публікації: 23 березня 2026 22:32
У Колумбії розбився військовий літак: на борту було понад 100 осіб
Наслідки авіакатастрофи у Колумбії 23 березня 2026 року. Фото: Getty Images

У понеділок, 23 березня, у Колумбії сталася авіакатастрофа військово-транспортного літака з десятками військових на борту. Повітряне судно впало невдовзі після зльоту, виконуючи службове завдання. Наразі точна кількість загиблих і постраждалих залишається невідомою.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на президента Колумбії Густаво Петро.

Авіатроща у Колумбії 23 березня 2026 року. Фото: Getty Images 

У Колумбії сталася авіатроща за участі військового літака

У Колумбії 23 березня зазнав аварії військово-транспортний літак типу Hercules, який перевозив особовий склад. Інцидент стався на півдні країни, поблизу кордону з Перу, одразу після зльоту з міста Пуерто-Легісамо в департаменті Путумайо.

За попередніми даними, на борту перебували десятки військових. Різні джерела називають різну кількість — від близько 80 до понад 100 осіб, оскільки літак перевозив кілька підрозділів армії.

Факт катастрофи підтвердив міністр оборони Колумбії Педро Санчес. За його словами, літак зазнав трагічної аварії під час виконання завдання з транспортування військових. Причини падіння наразі не встановлені, як і точна кількість жертв.

На місці події працюють рятувальники та військові підрозділи, які проводять пошуково-рятувальну операцію та з’ясовують обставини трагедії.

Глава оборонного відомства закликав утриматися від поширення неперевіреної інформації до появи офіційних даних і висловив співчуття родинам постраждалих. Він наголосив, що ця трагедія стала важким ударом для всієї країни.

Водночас командувач Повітряних сил Колумбії Карлос Фернандо Сілва повідомив, що на борту літака перебувало 125 осіб, зокрема 114 пасажирів та 11 членів екіпажу.

Нагадаємо, що на початку березня 2026 року у Кувейті неподалік американської авіабази Алі Аль-Салем розбився винищувач. За даними ЗМІ, пілот встиг катапультуватися і приземлився на парашуті.

Крім того, наприкінці лютого цього року у Болівії сталася авіакатастрофа вантажного літака, який перевозив гроші. Судно впало поблизу столиці, внаслідок чого пошкоджено кілька автомобілів на трасі. За попередніми даними, загинули щонайменше 15 людей, є також постраждалі.

Також ми інформували, що у січні у місті Бангор в штаті Мен сталася аварія приватного літака з вісьмома людьми на борту. Під час спроби зльоту бізнес-джет Bombardier Challenger 650 зіткнувся з проблемою.

літак авіакатастрофа військові Колумбія постраждалі
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
