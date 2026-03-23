У Колумбії розбився військовий літак: на борту було понад 100 осіб

Наслідки авіакатастрофи у Колумбії 23 березня 2026 року. Фото: Getty Images

У понеділок, 23 березня, у Колумбії сталася авіакатастрофа військово-транспортного літака з десятками військових на борту. Повітряне судно впало невдовзі після зльоту, виконуючи службове завдання. Наразі точна кількість загиблих і постраждалих залишається невідомою.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на президента Колумбії Густаво Петро.

Читайте також:

У Колумбії сталася авіатроща за участі військового літака

У Колумбії 23 березня зазнав аварії військово-транспортний літак типу Hercules, який перевозив особовий склад. Інцидент стався на півдні країни, поблизу кордону з Перу, одразу після зльоту з міста Пуерто-Легісамо в департаменті Путумайо.

За попередніми даними, на борту перебували десятки військових. Різні джерела називають різну кількість — від близько 80 до понад 100 осіб, оскільки літак перевозив кілька підрозділів армії.

Atención: Un avión Hércules de la @FuerzaAereaCol se accidentó saliendo de La Tagua, Putumayo. 110 soldados iban a bordo. Ya han sido rescatados 20 militares heridos. Situación en desarrollo. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/Jgb4tw74aP — Ricardo Ospina (@ricarospina) March 23, 2026

Факт катастрофи підтвердив міністр оборони Колумбії Педро Санчес. За його словами, літак зазнав трагічної аварії під час виконання завдання з транспортування військових. Причини падіння наразі не встановлені, як і точна кількість жертв.

На місці події працюють рятувальники та військові підрозділи, які проводять пошуково-рятувальну операцію та з’ясовують обставини трагедії.

Atención: Este es el momento exacto del accidente del avión Hércules de la @FuerzaAereaCol en Putumayo. https://t.co/rlkbc5FXz2 pic.twitter.com/aOGVFiAocc — Ricardo Ospina (@ricarospina) March 23, 2026

Глава оборонного відомства закликав утриматися від поширення неперевіреної інформації до появи офіційних даних і висловив співчуття родинам постраждалих. Він наголосив, що ця трагедія стала важким ударом для всієї країни.

Водночас командувач Повітряних сил Колумбії Карлос Фернандо Сілва повідомив, що на борту літака перебувало 125 осіб, зокрема 114 пасажирів та 11 членів екіпажу.

