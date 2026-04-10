Авіакатастрофа під Смоленськом: роковини загибелі Леха Качинського

Розбитий літак під Смоленськом. Фото: AP

10 квітня 2010 року поблизу російського Смоленська сталася одна з найтрагічніших подій у сучасній історії Польщі. Під час заходу на посадку розбився урядовий літак Ту-154М, на борту якого перебувала польська делегація на чолі з президентом Лехом Качинським. Усі 96 людей, включно з екіпажем, загинули. Ця подія не лише шокувала країну, а й стала джерелом багаторічних політичних конфліктів і дискусій щодо причин трагедії.

Як відбулась авіакатастрова під Смоленськом

Літак вилетів із Варшави з незначною затримкою і прямував до аеродрому "Смоленськ-Північний". Політ тривав трохи більше години. Під час заходу на посадку борт почав різко втрачати висоту, зачепив дерева, після чого втратив керованість і впав неподалік злітно-посадкової смуги.

Катастрофа сталася в умовах обмеженої видимості. За різними оцінками, причиною цього міг бути густий туман, хоча свідчення щодо погодних умов відрізняються. Водночас інші літаки або змогли приземлитися раніше, або були змушені змінити маршрут через складну ситуацію в повітрі.

Уламки літака, в якому летів Качинський. Фото: AP

Екіпаж до останнього намагався врятувати літак, але висота була критично низькою, і уникнути зіткнення не вдалося.

Хто був на борту

Серед загиблих — найвище керівництво Польщі: президент Лех Качинський із дружиною, військове командування, представники уряду, парламенту, духовенства та громадські діячі. Делегація прямувала до Катині, щоб вшанувати 70-ті роковини масових розстрілів польських офіцерів, здійснених радянським режимом у 1940 році.

Солдати польської армії несуть труну з Лехом Качинським. Фото: AP

Цей історичний контекст надав трагедії особливого символізму, адже катастрофа сталася фактично дорогою до місця однієї з найболючіших сторінок польської історії.

Причини катастрофи

За роки після катастрофи з’явилося кілька основних версій того, що сталося:

помилка екіпажу та погодні умови. Саме цю версію підтримували перші офіційні звіти. Йшлося про те, що пілоти вирішили сідати попри складні погодні умови;

проблеми з організацією польоту. Деякі експерти вказували на недоліки підготовки, технічного забезпечення аеродрому та дій диспетчерів ;

; технічні несправності або зовнішній вплив. Згодом з’явилися припущення про можливі вибухи на борту або інші втручання.

Російська сторона наполягала на версії людського фактора, тоді як частина польських політиків і слідчих не виключала навмисних дій.

Розслідування

Цю подію назвали найбільшою національною трагедією з часів Другої світової війни.

Розслідування причин катастрофи почалося одразу. До нього долучилися як російські, так і польські органи. Було створено кілька комісій, а також відкрито кримінальні провадження.

Польща неодноразово поверталася до справи. Зокрема, прокуратура змінювала кваліфікацію дій російських диспетчерів — від "ненавмисних" до "свідомих", проводилися ексгумації тіл, які виявили низку порушень під час первинних розтинів.

Також звучали заяви про можливе приховування або фальсифікацію доказів.

Люди несуть квіти на місце авіакатастрофи. Фото: AP

Окремі дослідження, включно з висновками польських підкомісій та іноземних лабораторій, вказували на сліди вибухових речовин і припускали, що руйнування літака могло початися ще в повітрі.

У 2022 році польська підкомісія заявила, що безпосередньою причиною трагедії став вибух у крилі літака до його зіткнення з перешкодами. Водночас ці висновки залишаються предметом гострих дискусій і не визнані всіма сторонами.

Попри роки розслідувань, багато аспектів трагедії залишаються нез’ясованими. Серед них — повний доступ до матеріалів справи, зокрема уламків літака, які досі не передані Польщі, а також достовірність частини зібраних доказів.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно у Колумбії розбився військово-транспортний літак. На борту були десятки військових. Трагедія сталась поблизу кордону з Перу.

Також Новини.LIVE писали, що у Болівії сталася авіакатастрофа вантажного літака, який перевозив гроші. Внаслідок авіакатастрофи пошкоджено кілька автомобілів на трасі. Загинули щонайменше 15 людейі.