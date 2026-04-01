Росіяни втратили над Кримом літак Ан-26

Літак Ан-26. Ілюстративне фото: wikipedia.org

У вівторок увечері, 31 березня, росіяни втратили над тимчасово окупованим Кримом військово-транспортний літак Ан-26. Ймовірно, він розбився.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ.

Над Кримом міг розбитися Ан-26

Приблизно о 23:20 ЗМІ Росії почали поширювати інформацію, що в Криму було втрачено зв'язок з одним із літаків.

"Втрачено зв'язок з Ан-26 під час здійснення планового перельоту над Кримом, доля екіпажу невідома", — йшлося в публікаціях із посиланням на Міноборони РФ.

Стверджується, що вражаючої дії по літаку не було. Втрата зв'язку з транспортом сталася приблизно о 18:00, а також ідеться, що на борту могло бути 30 осіб.

"У ймовірний район події вирушили пошуково-рятувальні групи", — додали медіа.

Інших подробиць події поки що немає.

