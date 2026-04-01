Росіяни втратили над Кримом літак Ан-26

Росіяни втратили над Кримом літак Ан-26

Дата публікації: 1 квітня 2026 00:31
Літак Ан-26. Ілюстративне фото: wikipedia.org

У вівторок увечері, 31 березня, росіяни втратили над тимчасово окупованим Кримом військово-транспортний літак Ан-26. Ймовірно, він розбився.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ.

Над Кримом міг розбитися Ан-26

Приблизно о 23:20 ЗМІ Росії почали поширювати інформацію, що в Криму було втрачено зв'язок з одним із літаків.

"Втрачено зв'язок з Ан-26 під час здійснення планового перельоту над Кримом, доля екіпажу невідома", — йшлося в публікаціях із посиланням на Міноборони РФ.

Стверджується, що вражаючої дії по літаку не було. Втрата зв'язку з транспортом сталася приблизно о 18:00, а також ідеться, що на борту могло бути 30 осіб.

Читайте також:

"У ймовірний район події вирушили пошуково-рятувальні групи", — додали медіа.

Інших подробиць події поки що немає.

Як повідомляло Новини.LIVE, на початку цього року в Генштабі ЗСУ підтвердили, що українські сили 28 січня збили на південному напрямку російський винищувач Су-30.

Також ми писали, що 14 серпня РФ втратила літак Су-30СМ під час виконання завдання на південний схід від острова Зміїний. Зокрема, винищувач втратив радіозв'язок у польоті.

Крим літак авіакатастрофа
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
