У Росії сталася авіакатастрофа — багато загиблих

Літак АН-24. Ілюстративне фото: росЗМІ

У місті Тинда у Росії у четвер, 24 липня, впав пасажирський літак. На його борту перебували 49 людей, вони загинули.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Пасажирський літак Ан-24 зник з радарів за кілька кілометрів до аеропорту призначення. Відомо, що на борту перебували 43 пасажири та шість членів екіпажу.

У МЧС Росії вже підтвердили авіакатастрофу у Тинді та уточнили, що було знайдено палаючий фюзеляж літака. За попередньою інформацією, під час заходу на посадку екіпаж не зміг приземлитися з першої спроби й пішов на друге коло, після чого зник зв’язок із бортом.

Наразі повідомляється, що ніхто з пасажирів та екіпажу не вижив, тривають пошукові роботи.

Нагадаємо, поблизу Лондона біля аеропорту впав пасажирський літак.

А в Італії днями на трасу впав і вибухнув надлегкий літак, загинули двоє людей.