В России произошла авиакатастрофа - много погибших

Самолет АН-24. Иллюстративное фото: росСМИ

В городе Тында в России в четверг, 24 июля, упал пассажирский самолет. На его борту находились 49 человек, они погибли.

Об этом пишут российские СМИ.

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Пассажирский самолет Ан-24 исчез с радаров за несколько километров до аэропорта назначения. Известно, что на борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа.

В МЧС России уже подтвердили авиакатастрофу в Тынде и уточнили, что был найден горящий фюзеляж самолета. По предварительной информации, во время захода на посадку экипаж не смог приземлиться с первой попытки и пошел на второй круг, после чего пропала связь с бортом.

Сейчас сообщается, что никто из пассажиров и экипажа не выжил, продолжаются поисковые работы.

Напомним, вблизи Лондона возле аэропорта упал пассажирский самолет.

А в Италии на днях на трассу упал и взорвался сверхлегкий самолет, погибли два человека.