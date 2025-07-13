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Головна Новини дня Поблизу Лондона впав літак — відео авіатрощі

Поблизу Лондона впав літак — відео авіатрощі

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 19:53
В аеропорту біля Лондона розбився літак — що відомо
Авіакатастрофа. Фото: кадр з відео

Поблизу Лондона у неділю, 13 липня, біля аеропорту впав пасажирський літак. Наразі невідомо, скільки людей перебували на борту.

Про це пише CBN.

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Так, авіатроща у Великій Британії сталася близько 18:00 за київським часом. У регіональному аеропорту на сході Англії "Лондон Саутенд" впав невеликий бізнес-літак. Він розташований приблизно за 68 кілометрів від столиці.

Відомо, що інцидент стався за кілька хвилин після зльоту борту Beech B200 Super King Air, який прямував до Нідерландів.

Наразі на місці події працюють усі служби екстреної допомоги.

Нагадаємо, у червні в Індії сталася смертельна авіакатастрофа, вижив лише один пасажир.

За однією із версій, причиною падіння літака в Індії міг стати несправний двигун.

авіакатастрофа Лондон Велика Британія літаки авіація
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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