В аеропорту біля Лондона розбився літак — що відомо

Авіакатастрофа. Фото: кадр з відео

Поблизу Лондона у неділю, 13 липня, біля аеропорту впав пасажирський літак. Наразі невідомо, скільки людей перебували на борту.

Про це пише CBN.

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Так, авіатроща у Великій Британії сталася близько 18:00 за київським часом. У регіональному аеропорту на сході Англії "Лондон Саутенд" впав невеликий бізнес-літак. Він розташований приблизно за 68 кілометрів від столиці.

Beech B200 Super King Air crashed on departure from Southend Airport



The aircraft was scheduled to fly from Southend to Lelystad in the Netherlands pic.twitter.com/ZxZiqW8Rmc — jappers (@Jappers69) July 13, 2025

Відомо, що інцидент стався за кілька хвилин після зльоту борту Beech B200 Super King Air, який прямував до Нідерландів.

Наразі на місці події працюють усі служби екстреної допомоги.

Нагадаємо, у червні в Індії сталася смертельна авіакатастрофа, вижив лише один пасажир.

За однією із версій, причиною падіння літака в Індії міг стати несправний двигун.