В аеропорту біля Лондона розбився літак — що відомо

Поблизу Лондона впав літак — відео авіатрощі
Поблизу Лондона у неділю, 13 липня, біля аеропорту впав пасажирський літак. Наразі невідомо, скільки людей перебували на борту.
Про це пише CBN.
Авіакатастрофа біля Лондона
Так, авіатроща у Великій Британії сталася близько 18:00 за київським часом. У регіональному аеропорту на сході Англії "Лондон Саутенд" впав невеликий бізнес-літак. Він розташований приблизно за 68 кілометрів від столиці.
Beech B200 Super King Air crashed on departure from Southend Airport— jappers (@Jappers69) July 13, 2025
The aircraft was scheduled to fly from Southend to Lelystad in the Netherlands pic.twitter.com/ZxZiqW8Rmc
Відомо, що інцидент стався за кілька хвилин після зльоту борту Beech B200 Super King Air, який прямував до Нідерландів.
Наразі на місці події працюють усі служби екстреної допомоги.
Нагадаємо, у червні в Індії сталася смертельна авіакатастрофа, вижив лише один пасажир.
За однією із версій, причиною падіння літака в Індії міг стати несправний двигун.
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