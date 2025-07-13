В аэропорту возле Лондона разбился самолет - что известно

Вблизи Лондона упал самолет — видео авиакатастрофы
Вблизи Лондона в воскресенье, 13 июля, возле аэропорта упал пассажирский самолет. Пока неизвестно, сколько людей находились на борту.
Об этом пишет CBN.
Авиакатастрофа возле Лондона
Так, авиакатастрофа в Великобритании произошла около 18:00 по киевскому времени. В региональном аэропорту на востоке Англии "Лондон Саутенд" упал небольшой бизнес-самолет. Он расположен примерно в 68 километрах от столицы.
Beech B200 Super King Air разбился при вылете из аэропорта Southend Airport- jappers (@Jappers69) 13 июля 2025 года
Самолет должен был лететь из Саутенда в Лелистад в Нидерландах pic.twitter.com/ZxZiqW8Rmc
Известно, что инцидент произошел через несколько минут после взлета борта Beech B200 Super King Air, который направлялся в Нидерланды.
Сейчас на месте происшествия работают все службы экстренной помощи.
Напомним, в июне в Индии произошла смертельная авиакатастрофа, выжил только один пассажир.
По одной из версий, причиной падения самолета в Индии мог стать неисправный двигатель.
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