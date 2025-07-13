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Вблизи Лондона упал самолет — видео авиакатастрофы

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 19:53
В аэропорту возле Лондона разбился самолет - что известно
Авиакатастрофа авиакатастрофа. Фото: кадр из видео

Вблизи Лондона в воскресенье, 13 июля, возле аэропорта упал пассажирский самолет. Пока неизвестно, сколько людей находились на борту.

Об этом пишет CBN.

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Так, авиакатастрофа в Великобритании произошла около 18:00 по киевскому времени. В региональном аэропорту на востоке Англии "Лондон Саутенд" упал небольшой бизнес-самолет. Он расположен примерно в 68 километрах от столицы.

Известно, что инцидент произошел через несколько минут после взлета борта Beech B200 Super King Air, который направлялся в Нидерланды.

Сейчас на месте происшествия работают все службы экстренной помощи.

Напомним, в июне в Индии произошла смертельная авиакатастрофа, выжил только один пассажир.

По одной из версий, причиной падения самолета в Индии мог стать неисправный двигатель.

авиакатастрофа Лондон Великобритания самолеты авиация
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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