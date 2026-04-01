Россияне потеряли над Крымом самолет Ан-26

Самолет Ан-26. Иллюстративное фото: wikipedia.org

Во вторник вечером, 31 марта, россияне потеряли над временно оккупированным Крымом военно-транспортный самолет Ан-26. Вероятно, он разбился.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Над Крымом мог разбиться Ан-26

Примерно в 23:20 СМИ России начали распространять информацию, что в Крыму была утеряна связь с одним из самолетов.

"Потеряна связь с Ан-26 при совершении планового перелета над Крымом, судьба экипажа неизвестна", — говорилось в публикациях со ссылкой на Минобороны РФ.

Утверждается, что поражающего воздействия по самолету не было. Потеря связи с транспортом произошла примерно в 18:00, а также говорится, что на борту могло быть 30 человек.

"В предполагаемый район происшествия направились поисково-спасательные группы", — добавили медиа.

Других подробностей происшествия пока нет.

Как сообщало Новини.LIVE, в начале этого года в Генштабе ВСУ подтвердили, что украинские силы 28 января сбили на южном направлении российский истребитель Су-30.

Также мы писали, что 14 августа РФ потеряла самолет Су-30СМ во время выполнения задания юго-восточнее острова Змеиный. В частности, истребитель потерял радиосвязь в полете.