Атака на госреестры — можно ли восстановить уничтоженную запись

Хакер за компьютером. Иллюстративное фото: shutterstock

Недавно, 19 декабря, государственные реестры Украины подверглись самой масштабной за последнее время внешней кибератаки. Вследствие этого потеря персональных данных не состоялась, но восстановление уничтоженной записи в государственном реестре законодательство не предусматривает.

Об этом сообщила управляющий партнер АО "Краун", правозащитник Надежда Шуляк по запросу Новини.LIVE.

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Восстановление уничтоженных записей в госреестрах

Шуляк пояснила, что законодательство не предусматривает процедуры восстановления уничтоженной записи в государственном реестре, в частности из-за хакерских атак на такие реестры. Однако, если уже случился случай несанкционированного изъятия записи из государственного реестра, потерпевший может обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершении неустановленными лицами уголовного преступления.

"В дальнейшем будет осуществляться досудебное расследование с целью установления всех обстоятельств и установления факта осуществления такого несанкционированного вмешательства в государственный реестр", — сказала правозащитница.

Что предшествовало

Напомним, 19 декабря, россияне сообщали в соцсетях, что "хакнули" сайт Министерства юстиции Украины. По их утверждениям были атакованы цифровые базы данных.

В результате была приостановлена работа Единых и государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции. В то же время потеря персональных данных не произошла.

Также мы писали, что глава подкомитета Верховной рады Украины по вопросам кибербезопасности Александр Федиенко сообщил, что причиной масштабной кибератаки на государственные реестры мог быть как фишинг, так и подкуп работников.

А эксперт по кибербезопасности Константин Корсун считает, что атаки на госреестры свидетельствуют о том, что Россия пытается дестабилизировать общество.