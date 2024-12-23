Федієнко повідомив, навіщо росіянам знадобилася кібератака на держреєстри

Голова підкомітету Верховної ради України з питань кібербезпеки Олександр Федієнко. Фото: Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Голова підкомітету Верховної ради України з питань кібербезпеки Олександр Федієнко повідомив, що причиною масштабної кібератаки на державні реєстри міг бути як фішинг, так і підкуп працівників. Він наголосив, що атака була добре спланована.

Про Федієнко повідомив у коментарі Радіо Свобода у понеділок, 23 грудня.

Читайте також:

Кібератака на державні реєстри

Федієнко зазначив, що вхід у систему стався із акаунту найвищого рівня. Це свідчить про те, що атака була добре спланована. Він зазначив, що серед можливих причин цієї кібератаки є вербування працівника або фішинг комп’ютерів усіх працівників.

"Це чітко, круто спланована кібернетична атака, яку можливо було зробити з урахуванням достатньо системної організації", — вважає Федієнко.

Крім того, за інформацією Федієнко, бази даних вдалося зберегти, що дасть змогу відновити реєстри.

Експерт додав, що отримав підтвердження цієї інформації з неофіційних джерел. Якщо ці дані збереглися, то процес відновлення сервісів може розпочатися протягом одного-двох тижнів. Проте це відбуватиметься поступово.

Раніше ми повідомляли, що попри атаку російських хакерів на державні реєстри та бази даних України втрата персональних даних не відбулась. При цьому варто враховувати, що це дійсно була дуже потужна атака, яких раніше не спостерігалось.

Крім того, ми писали, що у застосунку для військовозобов'язаних, призовників та резервістів "Резерв+" стався технічний збій. Користувачам не вдається авторизуватися та скористатися запропонованими додатком функціями.