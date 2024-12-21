Реєстри та бази України після хакерської атаки РФ будуть невдовзі відновлені

Перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко у фронтовому місті. Фото: Facebook/Микола Кучерявенко

Попри атаку російських хакерів на державні реєстри та бази даних України втрата персональних даних не відбулась. Але слід враховувати, що це дійсно була дуже потужна атака, яких раніше не спостерігалось.

Про це в етері "Ми Україна" заявив перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко.

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Коли відновиться повноцінна робота реєстрів

За його словами, кінцева мета агресора не досягнута — бази та реєстри будуть працювати. Дійсно, на певний час громадянам доведеться зіткнутись з незручностями.

"Зараз Мінюст працює в режимі 24/7 для відновлення реєстрів. Більш-менш чіткі терміни абсолютного відновлення роботи реєстрів ми зможемо надати десь в понеділок або вівторок", — сказав Кучерявенко.

Він підкреслив, що дуже швидко будуть відновлені платформи на яких будуть формуватися і відновлюватись реєстри. Це має статись протягом найближчих двох тижнів.

Раніше ми писали, що у Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що у зв'язку зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів, Головний сервісний центр вимушений призупинити надання деяких реєстраційних послуг з транспортними засобами.

Крім того, ми писали, що у застосунку для військовозобов'язаних, призовників та резервістів "Резерв+" стався технічний збій. Користувачі не можуть авторизуватися та скористатися функціями.