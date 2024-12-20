Головний сервіс МВС призупинив надання низки послуг

Сервісний центр МВС призупинив надання низки послуг
У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що у зв'язку зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів, Головний сервісний центр вимушений призупинити надання деяких реєстраційних послуг з транспортними засобами. Йдеться про документи, пов'язані зі зміною власника транспорту.
Про це повідомили у Головному сервісному центру МВС у п'ятницю, 20 грудня.
Збій у роботі сеовісу МВС
Загалом ідеться про наступні послуги:
- за договором купівлі-продажу, укладеним в сервісному центрі МВС, у субʼєктів господарювання, у нотаріуса, в ЦНАПі та через Дію;
- за договором дарування, міни, за спадщиною
- за договором лізингу, біржовою угодою;
- вибракування.
В свою чергу, продовжують надаватися наступні послуги:
- перша реєстрація транспортних засобів (нових та ввезених з-за кордону);
- встановлення ГБО;
- заміна, бронювання, замовлення та продовження терміну зберігання номерних знаків;
- екзаменаційні послуги (прийом іспитів, видача посвідчення водія);
- заміна та відновлення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
- призначення належного користувача.
В даний момент IT-спеціалісти компетентних служб працюють над усуненням проблеми та відновленням роботи реєстру. В МВС повідомили, що терміни відновлення роботи поки що говорити рано. Щойно реєстр запрацює — сервісні центри МВС відновлять надання послуг.
"Дякуємо за розуміння та перепрошуємо за тимчасові незручності", — повідомили в МВС.
Раніше ми повідомляли, як працюють сервісні центри МВС на період різдвяних і новорічних мук.
Нагадаємо, після журналістського розслідування в Головному сервісному центрі МВС у Києві розпочали позапланову службову перевірку діяльності підрозділу. Також там планують змінити керівників.
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