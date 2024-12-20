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Сервісний центр МВС призупинив надання низки послуг

20 грудня 2024 12:36
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Головний сервіс МВС призупинив надання низки послуг
Робота сервісного центру МВС. Фото ілюстративне: Головний сервісний центр України
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що у зв'язку зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів, Головний сервісний центр вимушений призупинити надання деяких реєстраційних послуг з транспортними засобами. Йдеться про документи, пов'язані зі зміною власника транспорту.

Про це повідомили у Головному сервісному центру МВС у п'ятницю, 20 грудня.

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Загалом ідеться про наступні послуги: 

  • за договором купівлі-продажу, укладеним в сервісному центрі МВС, у субʼєктів господарювання, у нотаріуса, в ЦНАПі та через Дію;
  • за договором дарування, міни, за спадщиною
  • за договором лізингу, біржовою угодою;
  • вибракування.

В свою чергу, продовжують надаватися наступні послуги:

  • перша реєстрація транспортних засобів (нових та ввезених з-за кордону);
  • встановлення ГБО;
  • заміна, бронювання, замовлення та продовження терміну зберігання номерних знаків;
  • екзаменаційні послуги (прийом іспитів, видача посвідчення водія);
  • заміна та відновлення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
  • призначення належного користувача.

В даний момент IT-спеціалісти компетентних служб працюють над усуненням проблеми та відновленням роботи реєстру. В МВС повідомили, що терміни відновлення роботи поки що говорити рано. Щойно реєстр запрацює — сервісні центри МВС відновлять надання послуг.

"Дякуємо за розуміння та перепрошуємо за тимчасові незручності", — повідомили в МВС.

МВС
Повідомлення Головного сервісного центру МВС. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, як працюють сервісні центри МВС на період різдвяних і новорічних мук.

Нагадаємо, після журналістського розслідування в Головному сервісному центрі МВС у Києві розпочали позапланову службову перевірку діяльності підрозділу. Також там планують змінити керівників. 

МВС транспорт авто Україна адміністративні послуги

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