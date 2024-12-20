Главный сервис МВД приостановил ряд услуг

Сервисный центр МВД приостановил ряд услуг
В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что в связи с сбоем в работе некоторых государственных реестров, Главный сервисный центр вынужден приостановить предоставление некоторых регистрационных услуг с транспортными средствами. Речь идет о документах, связанных с изменением владельца транспорта.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД в пятницу, 20 декабря.
Сбой в работе сервиса МВД
В общем, речь идет о следующих услугах:
- по договору купли-продажи, заключенному в сервисном центре МВД, у субъектов хозяйствования, у нотариуса, в ЦНАПе и через Действие;
- по договору дарения, мины, по наследству
- по договору лизинга, биржевой сделке;
- выбраковка.
В свою очередь, продолжают предоставляться следующие услуги:
- первая регистрация транспортных средств (новых и ввозимых из-за границы);
- установление ГБО;
- замена, бронирование, заказ и продление срока хранения номерных знаков;
- экзаменационные услуги (прием экзаменов, выдача водительского удостоверения);
- замена и восстановление водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства;
- назначение должного пользователя.
В настоящее время IT-специалисты компетентных служб работают над устранением проблемы и восстановлением работы реестра. В МВД сообщили, что сроки возобновления работы пока говорить рано. Как только реестр заработает — сервисные центры МВД возобновят предоставление услуг.
"Спасибо за понимание и извиняемся за временные неудобства", — сообщили в МВД.
Ранее мы сообщали, как работают сервисные центры МВД на период рождественских и новогодних мучений.
Напомним, после журналистского расследования в Главном сервисном центре МВД в Киеве приступили к внеплановой служебной проверке деятельности подразделения. Также там планируют сменить руководителей.
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