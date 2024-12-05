Які зміни відбудуться в Головному сервісному центрі МВС у Києві після журналістського розслідування

Будівля Головного сервісного центру МВС у Києві. Фото: hsc.gov.ua

Після журналістського розслідування в Головному сервісному центрі МВС у Києві розпочали позапланову службову перевірку діяльності підрозділу. Також там планують змінити керівників.

Про це в середу, 4 грудня, повідомили у МВС України.

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Найближчим часом НАЗК проведе ретельний моніторинг способу життя людей, які фігурували в журналістському розслідуванні. Перевірки пройдуть в усіх відокремлених структурних підрозділах Головного сервісного центру.

Також у МВС створили робочу групу з удосконалення цифровізованих процесів надання сервісних послуг. Її очолює заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

"Першочергове завдання — усунути недосконалості в роботі електронної черги на отримання послуг у сервісних центрах. У подальшому продовжимо курс на повну цифровізацію за сприяння Міністерства цифрової трансформації", — зазначили у МВС.

Нагадаємо, сервісний центр МВС у Києві опинився в центрі скандалу. У розслідуванні журналістів Bihus.Info йдеться про неефективну роботу та незадекларовані елітні автомобілі у працівників цього відомства. Зокрема, згідно з декларацією, очільник сервісного центру МВС Олександр Бойко, орендує квартиру та їздить на автівці свого батька, якій уже десять років. Зовсім інше життя висвітлює на своїй сторінці в Instagram дружина посадовця. Зокрема, в її акаунті є світлини з автомобілями BMW X3, які коштують понад 50 тисяч доларів, електрокарами Volkswagen ID.4, ціна яких стартує від 30 тисяч доларів, і BMW IX3 вартістю в 60 тисяч доларів.

Також ми повідомляли, що НАЗК перевірило декларації посадовців. Порушень не виявили лише в одній із 1,2 мільйона декларацій.