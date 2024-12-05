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В Главном сервисном центре МВД сменят руководящий состав

5 декабря 2024 00:55
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Какие изменения произойдут в Главном сервисном центре МВД в Киеве после журналистского расследования
Здание Главного сервисного центра МВД в Киеве. Фото: hsc.gov.ua
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

После журналистского расследования в Главном сервисном центре МВД в Киеве приступили к внеплановой служебной проверке деятельности подразделения. Также там планируют сменить руководителей.

Об этом в среду, 4 декабря, сообщили в МВД Украины.

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В ближайшее время НАПК проведет тщательный мониторинг образа жизни людей, фигурировавших в журналистском расследовании. Проверки пройдут во всех обособленных структурных подразделениях Главного сервисного центра.

Также в МВД создали рабочую группу по усовершенствованию цифровых процессов предоставления сервисных услуг. Ее возглавляет заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.

"Первоочередная задача — устранить несовершенства в работе электронной очереди на получение услуг в сервисных центрах. В дальнейшем продолжим курс на полную цифровизацию при содействии Министерства цифровой трансформации", — отметили в МВД.

Напомним, сервисный центр МВД в Киеве оказался в центре скандала. В расследовании журналистов Bihus.Info говорится о неэффективной работе и незадекларированных элитных автомобилях у работников этого ведомства. В частности, согласно декларации, глава сервисного центра МВД Александр Бойко арендует квартиру и ездит на машине своего отца, которой уже десять лет. Совершенно иную жизнь освещает на своей странице в Instagram жена чиновника. В частности, в ее аккаунте есть фотографии с автомобилями BMW X3, которые стоят более 50 тысяч долларов, электрокарами Volkswagen ID.4, цена которых стартует от 30 тысяч долларов, и BMW IX3 стоимостью в 60 тысяч долларов.

Также мы сообщали, что НАПК проверило декларации должностных лиц. Нарушений не выявили только в одной из 1,2 миллионов деклараций.

МВД Киев журналисты НАПК расследование

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