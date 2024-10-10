Лише одна з усіх декларацій українських чиновників заповнена правильно, в інших є порушення та приховування грошей

Гроші в руках у гламурної жінки. Ілюстративне фото: pixels.com

Все більше українських чиновників в електронному та фізичному вигляді заповнює податкові декларації і їхня кількість збільшилась у двічі. За даними Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), на середину вересня кількість усіх декларацій складає понад 1.2 млн екземплярів, але 46% з них містять помилки на великі суми.

Про це повідомляється на сайті Опендатабот.

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Процентний розподіл порушень у деклараціях чиновників. Фото: Опендатабот

Згідно з даними НАЗК, серед повністю вивчених декларацій зафіксовані порушення на загальну суму 1 856,1 млн грн. Різниця полягає у розмірах неточностей: "загубилися" суми менші або більші за 500 прожиткових мінімумів (2920 грн/міс).

В середньому, посадовці "помилялися" у кожній такій декларації на 15 млн грн. Ще у 16% перевірених декларацій посадовці помилялись, в середньому, на 790 тис. грн на декларацію.

На суму меншу за 268 тис грн або до 100 прожиткових мінімумів помилялися у кожній другій перевіреній декларації.

Лише 1 декларація з усіх перевірених не мала порушень.

У деяких випадках декларації порушили одразу 2 статті одночасно. 7 декларацій також мають ознаки незаконного збагачення на загальну суму 146,3 млн грн. Ще у 8 документах посадовці не змогли пояснити походження грошей на суму 30,1 млн грн.

Нагадаємо, працівники ДБР викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК та її сина.

Також ми писали, що СБУ повідомила про затримання 14 осіб, яких підозрюють в організації багатомільйонного бізнесу на ухилянтах.