Только одна из всех деклараций украинских чиновников заполнена правильно, в других есть нарушения и сокрытие денег

Деньги в руках у гламурной женщины. Иллюстративное фото: pixels.com

Все больше украинских чиновников в электронном и физическом виде заполняет налоговые декларации и их количество увеличилось в два раза. По данным Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), на середину сентября количество всех деклараций составляет более 1.2 млн экземпляров, но 46% из них содержат ошибки на крупные суммы.

Об этом сообщается на сайте Опендатабот.

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Процентное распределение нарушений в декларациях чиновников. Фото: Опендатабот

Согласно данным НАПК, среди полностью изученных деклараций зафиксированы нарушения на общую сумму 1 856,1 млн. грн. Разница заключается в размерах неточностей: "потерялись" суммы меньше или больше 500 прожиточных минимумов (2920 грн/мес).

В среднем, должностные лица "ошибались" в каждой такой декларации на 15 млн грн. Еще в 16% проверенных деклараций чиновники ошибались в среднем на 790 тыс. грн на декларацию.

На сумму менее 268 тыс. грн или до 100 прожиточных минимумов ошибались в каждой второй проверенной декларации.

Только 1 декларация из всех проверенных не имела нарушений.

В некоторых случаях декларации нарушили сразу 2 статьи одновременно. 7 деклараций также имеют признаки незаконного обогащения на общую сумму 146,3 млн. грн. Еще в 8 документах чиновники не смогли объяснить происхождение денег на сумму 30,1 млн. грн.

Напомним, работники ДБР разоблачили на незаконном обогащении руководительницу Хмельницкого областного центра МСЭК и ее сына.

Также мы писали, что СБУ сообщила о задержании 14 человек, подозреваемых в организации многомиллионного бизнеса на уклонистах.