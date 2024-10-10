Только одна из всех деклараций украинских чиновников заполнена правильно, в других есть нарушения и сокрытие денег

Ошиблись почти на 2 млрд гривен — НАПК проверило декларации чиновников
Все больше украинских чиновников в электронном и физическом виде заполняет налоговые декларации и их количество увеличилось в два раза. По данным Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), на середину сентября количество всех деклараций составляет более 1.2 млн экземпляров, но 46% из них содержат ошибки на крупные суммы.
Об этом сообщается на сайте Опендатабот.
Какие суммы скрыли украинские чиновники
Согласно данным НАПК, среди полностью изученных деклараций зафиксированы нарушения на общую сумму 1 856,1 млн. грн. Разница заключается в размерах неточностей: "потерялись" суммы меньше или больше 500 прожиточных минимумов (2920 грн/мес).
В среднем, должностные лица "ошибались" в каждой такой декларации на 15 млн грн. Еще в 16% проверенных деклараций чиновники ошибались в среднем на 790 тыс. грн на декларацию.
На сумму менее 268 тыс. грн или до 100 прожиточных минимумов ошибались в каждой второй проверенной декларации.
Только 1 декларация из всех проверенных не имела нарушений.
В некоторых случаях декларации нарушили сразу 2 статьи одновременно. 7 деклараций также имеют признаки незаконного обогащения на общую сумму 146,3 млн. грн. Еще в 8 документах чиновники не смогли объяснить происхождение денег на сумму 30,1 млн. грн.
Напомним, работники ДБР разоблачили на незаконном обогащении руководительницу Хмельницкого областного центра МСЭК и ее сына.
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