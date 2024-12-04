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Журналісти показали елітне майно працівників Сервісцентру МВС

4 грудня 2024 22:34
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Сервісний центр МВС у Києві — журналісти показали елітні авто працівників
Сервісний центр МВС у Києві. Фото: пресслужба Міністерства внутрішніх справ
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Сервісний центр МВС у Києві опинився в центрі скандалу через неефективну роботу та незадекларовані елітні автомобілі у працівників. Журналісти звернули увагу на київський ТСЦ № 8041, що на вулиці Перемоги 20.

Про це йдеться в новому розслідуванні  Bihus.Info.

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Розслідування ЗМІ виявило, що працівники київського ТСЦ № 8041 їздять на дорогих авто, які не відображені в деклараціях.

Так, Олександр Бойко, який очолює сервісний центр з 2022 року, має декларацію, що виглядає досить скромно: він орендує квартиру в Києві та їздить на десятирічному Toyota Land Cruiser, що належить його батькові. Проте журналісти виявили, що на сторінці в Instagram його дружини можна побачити дорогі автомобілі, яких немає в деклараціях, серед яких BMW X3, вартість від 50 тисяч доларів. Також на світлинах "засвітились" електричні автомобілі Volkswagen ID.4, що вартують від 30 тисяч доларів, та і BMW IX3 ціною в 60 тисяч доларів.

Розслідування Bihus.info показало, що такі автомобілі були оформлені на тестя Бойка. У відповідь на це сам керівник сервісного центру зазначив, що його дружина наразі перебуває в Чернівцях, тому він задекларував тільки те, "що йому відомо".

Адміністратор сервісного центру Володимир Науменко їздить на Audi E-Tron вартістю близько 40 тисяч доларів — автомобіль зареєстрований на його 22-річного сина. Раніше він користувався Toyota Highlander, оформленим на брата. На дружину Науменка оформлена квартира в новобудові та новий автомобіль Toyota Highlander, а його старший син володіє квартирою в іншому ЖК, дачею на Київському морі, великим земельним наділом у Музичах та Toyota Camry. У молодшого сина є квартира та E-Tron. Ці активи не вказані в декларації Науменка.

Також журналісти виявили, що на службовій стоянці позаду сервісного центру стоїть Lexus NX 300, зареєстрований на тещу адміністратора Анатолія Клименка. Самому Клименку батько-пенсіонер "подарував" квартиру в новобудові, вартість якої становила 50 тисяч гривень. Крім того, на батька Клименка в жовтні 2024 року оформили новий Lexus NX 450H+, вартість якого починається від 60 тисяч доларів.

Адміністорка Наталія Лось володіє двома автомобілями — Tesla Model 3 та Tesla Model Y, хоча в декларації у неї вказаний лише Dodge Challenger.

Журналісти також звернули увагу на нерухомість та автівки інших працівників сервісного центру. Наприклад, Андрій Кухельний нібито неодноразово купував автомобілі за цінами, значно нижчими за ринкові. Одним з таких прикладів є Lexus IS 200T, задекларований за 30 тисяч гривень, а наразі він їздить на Tesla Model 3, про яку досі не подав декларацію.

Раніше ми розповідали, що посадовець Державного бюро розслідувань Олександр Говорущак та його рідня придбали елітні автівки та нерухомості на 35 мільйонів гривень. Коштовне майно почало з'являтися у чоловіка, коли він обійняв посаду в ДБР.

Також ми писали, що НАЗК перевірило декларації чиновників. Українські посадовці припустились помилок на понад 2 мільярди гривень.

МВС Київ корупція гроші розслідування

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