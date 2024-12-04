Сервисный центр МВД в Киеве – журналисты показали элитные авто работников

Сервисный центр МВД в Киеве. Фото: пресс-служба Министерства внутренних дел

Сервисный центр МВД в Киеве оказался в центре скандала из-за неэффективной работы и незадекларированных элитных автомобилей у работников. Журналисты обратили внимание на киевский ТСЦ №8041, что на улице Победы 20.

Об этом говорится в новом расследовании Bihus.Info.

Читайте также:

Незадекларированное имущество работников Сервисного центра МВД

Расследование СМИ выявило, что работники киевского ТСЦ №8041 ездят на дорогих авто, которые не отображены в декларациях.

Так, Александр Бойко, возглавляющий сервисный центр с 2022 года, имеет декларацию, которая выглядит довольно скромно: он арендует квартиру в Киеве и ездит на принадлежащем его отцу десятилетнему Toyota Land Cruiser. Однако журналисты обнаружили, что на странице в Instagram его жены можно увидеть дорогие автомобили, которых нет в декларациях, среди которых BMW X3 стоимость от 50 тысяч долларов. Также на фотографиях "засветились" электрические автомобили Volkswagen ID.4, которые стоят от 30 тысяч долларов, и BMW IX3 ценой в 60 тысяч долларов.

Расследование Bihus.info показало, что такие автомобили были оформлены на тестя Бойко. В ответ на это сам руководитель сервисного центра отметил, что его жена находится в Черновцах, поэтому он задекларировал только то, "что ему известно".

Администратор сервисного центра Владимир Науменко ездит на Audi E-Tron стоимостью около 40 тысяч долларов — автомобиль зарегистрирован на его 22-летнего сына. Раньше он пользовался Toyota Highlander, оформленным на брата. На жену Науменко оформлена квартира в новостройке и новый автомобиль Toyota Highlander, а его старший сын владеет квартирой в другом ЖК, дачей в Киевском море, большим земельным наделом в Музычах и Toyota Camry. У младшего сына есть квартира и E-Tron. Эти активы не указаны в декларации Науменко.

Также журналисты обнаружили, что на служебной стоянке позади сервисного центра стоит Lexus NX 300, зарегистрированный на тещу администратора Анатолия Клименко. Самому Клименко отец-пенсионер "подарил" квартиру в новостройке, стоимость которой составила 50 тысяч гривен. Кроме того, на отца Клименко в октябре 2024 года оформили новый Lexus NX 450H+, стоимость которого начинается от 60 тысяч долларов.

Администратор Наталья Лось владеет двумя автомобилями — Tesla Model 3 и Tesla Model Y, хотя в декларации у нее указан только Dodge Challenger.

Журналисты также обратили внимание на недвижимость и автомобили других работников сервисного центра. Например, Андрей Кухельный якобы неоднократно покупал автомобили по ценам, значительно ниже рыночных. Одним из таких примеров является Lexus IS 200T, задекларированный за 30 тысяч гривен, а сейчас он ездит на Tesla Model 3, о которой до сих пор не подал декларацию.

Ранее мы рассказывали, что должностное лицо Государственного бюро расследований Александр Говорущак и его родня приобрели элитные автомобили и недвижимости на 35 миллионов гривен. Драгоценное имущество начало появляться у мужчины, когда он занял должность в ГБР.

Также мы писали, что НАПК проверило декларации чиновников. Украинские чиновники допустили ошибки более чем на 2 миллиарда гривен.