Посадовець ДБР з ріднею купили елітну нерухомість та автівки

Олександр Говорущак та його дружина. Фото: Слідство Інфо

Посадовець Державного бюро розслідувань Олександр Говорущак та його рідня придбали елітні автівки та нерухомості на 35 мільйонів гривень. Коштовне майно почало з'являтися у чоловіка, коли він обійняв посаду в ДБР.

Про це повідомляє Слідство Інфо.

Читайте також:

Елітне майно у посадовця ДБР

Журналісти з'ясували, що елітне майно у Києві та передмісті почало зʼявлятися у посадовця та його рідних, відколи він прийшов працювати у ДБР та очолив відділ, який займається розслідуванням злочинів правоохоронців та суддів.

Так, 2023 року його дружина Катерина Говорущак стала власницею земельної ділянки та новозбудованого будинку у Петропавлівській Борщагівці. Вона також посадовиця ДБР, займається підбиранням кадрів та організовує навчання.

Згідно з декларацією посадовця, будинок площею 165 квадратних метрів коштує 1,45 мільйона гривень, а земельна ділянка — 3 мільйони гривень.

Журналісти приїхали на це місце і дізналися, що подружжя переїхало в будинок приблизно місяць тому.

Будинок, де живе подружжя посадовців ДБР. Фото: Слідство Інфо

Зазначається, що такий будинок коштує близько 350 тисяч доларів (14,5 мільйона гривень), однак у декларації вказані значно менші суми.

"Ціна на будинок виглядає однозначно заниженою. Ми бачимо, що будинки, які знаходяться по сусідству, є значно дорожчими. Виходить, ніби давайте занизимо вартість, щоб до мене не "докупувалися", щоб все арифметично сходилось. Бо якщо в тебе всі кошти доброчесні, всі активи доброчесні, то тобі немає сенсу цього всього робити. Ти просто вказуєш ту суму, за якою ти реально придбав, і не граєшся в ці всі заниження і потім обґрунтування, чому воно саме так. Тому ця історія дуже дивна", — зауважила аналітик Центру протидії корупції Антоніна Волкотруб.

За даними журналістів, у сімʼї ДБРівців досить тісні стосунки з батьками Катерини Говорущак. Протягом декількох років посадовиця декларувала грошові подарунки (200 тисяч гривень щороку) від батька Костянтина В’ялого. Також вона користується паркомісцем своєї матері Людмили В’ялої.

У них виявили також елітну нерухомість та земельну ділянку у Петропавлівській Борщагівці. Вони стали власниками такого майна у лютому 2024 року.

Окрім того, у всієї сім'ї є автомобілі класу "люкс" та інші коштовні "покупки", однак ґрунтовно відповісти журналістам про проходження усіх коштів для купівлі, вони не відповіли.

Нагадаємо, нещодавно Новини.LIVE повідомляли, скільки заробляє Президент України Володимир Зеленський та яки майном володіє.

Також ми писали, що НАЗК перевірило декларації чиновників. Українські посадовці припустились помилок на понад 2 мільярди гривень.