Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Недвижимость и авто за миллионы — ГБРовец и его родня купили элитное имущество arrow

Недвижимость и авто за миллионы — ГБРовец и его родня купили элитное имущество

11 октября 2024 15:58
Карина Приходько - Редактор
Чиновник ГБР с родней купили элитную недвижимость и автомобили
Александр Говорущак и его супруга. Фото: Слідство Інфо
Карина Приходько - Редактор

Чиновник Государственного бюро расследований Александр Говорущак и его родня приобрели элитные автомобили и недвижимости на 35 миллионов гривен. Драгоценное имущество начало появляться у мужчины, когда он вступил в должность в ГБР.

Об этом сообщает Слідство Інфо.

Читайте также:

Элитное имущество у чиновника ГБР

Журналисты выяснили, что элитное имущество в Киеве и пригороде начало появляться у чиновника и его родных, когда он пришел работать в ГБР и возглавил отдел, который занимается расследованием преступлений правоохранителей и судей.

Так, в 2023 году его жена Екатерина Говорущак стала владелицей земельного участка и нового дома в Петропавловской Борщаговке. Она также чиновник ГБР, занимается подбором кадров и организует обучение.

Согласно декларации чиновника, дом площадью 165 квадратных метров стоит 1,45 миллиона гривен, а земельный участок — 3 миллиона гривен.

Журналисты приехали на это место и узнали, что супруги переехали в дом около месяца назад.

дом чиновника ДБР
Дом, где живут супруги-чиновники ГБР. Фото: Слідство Інфо

Отмечается, что такое здание стоит около 350 тысяч долларов (14,5 миллиона гривен), однако в декларации указаны значительно меньшие суммы.

"Цена на дом выглядит однозначно заниженной. Мы видим, что дома, которые находятся по соседству, значительно дороже. Получается, будто давайте занизим стоимость, чтобы ко мне не "докупались", чтобы все арифметически сходилось. Потому что если у тебя все средства добропорядочные, все активы добропорядочные, то тебе нет смысла этого всего делать. Ты просто указываешь ту сумму, по которой ты реально приобрел, и не играешь в эти все занижения и потом обоснования, почему оно именно так. Поэтому эта история очень странная", — отметила аналитик Центра противодействия коррупции Антонина Волкотруб. 

По данным журналистов, у семьи ГБРовцев достаточно тесные отношения с родителями Екатерины Говорущак. В течение нескольких лет чиновник декларировала денежные подарки (200 тысяч гривен ежегодно) от отца Константина Вялого. Также она пользуется паркоместом своей матери Людмилы Вялой.

Они обнаружили также элитную недвижимость и земельный участок в Петропавловской Борщаговке. Они стали владельцами такого имущества в феврале 2024 года.

Кроме того, у всей семьи есть автомобили класса "люкс" и другие ценные "покупки", однако ответить журналистам о прохождении всех средств для покупки, они не ответили.

Напомним, недавно Новини.LIVE сообщали, сколько зарабатывает Президент Украины Владимир Зеленский и каким владеет имуществом.

Также мы писали, что НАПК проверило декларации чиновников. Они допустили ошибки более чем на 2 миллиарда гривен.

декларация ГБР деньги расследование имущество

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:04 Закончить войну к 2025 году — Зеленский представит Шольцу План победы

16:48 Военный поставил под вопрос эффективность вновь созданных подразделений

16:47 В Украине стало меньше предложений по аренде жилья — как изменились цены в регионах

16:35 Приготовьте зонтики и плащи — погода в Одессе на субботу в Одессе 12 октября

16:20 Германия анонсировала предоставление Украине нового пакета помощи — что в списке

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

16:19 Затоплены целые кварталы — США приходят в себя после урагана Милтон

15:58 Недвижимость и авто за миллионы — ГБРовец и его родня купили элитное имущество

15:49 Инфляция в Украине ускорилась — как изменились цены

15:41 Как много раненых возвращаются на фронт — в Медицинских силах ответили

15:37 Украли 40 млн грн — в Одесской области расследуют дело о коррупции в порту

17:04 Закончить войну к 2025 году — Зеленский представит Шольцу План победы

16:48 Военный поставил под вопрос эффективность вновь созданных подразделений

16:47 В Украине стало меньше предложений по аренде жилья — как изменились цены в регионах

16:35 Приготовьте зонтики и плащи — погода в Одессе на субботу в Одессе 12 октября

16:20 Германия анонсировала предоставление Украине нового пакета помощи — что в списке

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

16:19 Затоплены целые кварталы — США приходят в себя после урагана Милтон

15:58 Недвижимость и авто за миллионы — ГБРовец и его родня купили элитное имущество

15:49 Инфляция в Украине ускорилась — как изменились цены

15:41 Как много раненых возвращаются на фронт — в Медицинских силах ответили

15:37 Украли 40 млн грн — в Одесской области расследуют дело о коррупции в порту

Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

Text

13:30 Нардеп заявил о вероятном газовом кризисе — какая причина

Text

13:26 Банки выплатят в 2025 году 50% налога на прибыль, — нардеп

Text

13:00 Массовые жалобы на работу МСЭК и будет ли Путин на саммите G20 - эфир День.LIVE

Text

12:36 Киев задолжал Нафтогазу миллиарды гривен — экснардеп назвал сумму

Text

12:09 Нардеп объяснил, как будут наказывать госслужащих за использование Telegram

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

10:51 Наредеп назвал причину смерти журналистки Виктории Рощиной в России

Text

08:00 Повышение налогов и вошли ли войска КНДР в Украину — эфир Ранок.LIVE

10 октября 2024
Text

21:41 Нардеп Волынец предлагает повысить минимальную зарплату в бюджете-2025

Text

19:52 Камельчук объяснил, отменят ли повышение налогов после завершения войны

Text

18:53 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги в прифронтовой зоне

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll