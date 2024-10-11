Чиновник ГБР с родней купили элитную недвижимость и автомобили

Александр Говорущак и его супруга. Фото: Слідство Інфо

Чиновник Государственного бюро расследований Александр Говорущак и его родня приобрели элитные автомобили и недвижимости на 35 миллионов гривен. Драгоценное имущество начало появляться у мужчины, когда он вступил в должность в ГБР.

Об этом сообщает Слідство Інфо.

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Элитное имущество у чиновника ГБР

Журналисты выяснили, что элитное имущество в Киеве и пригороде начало появляться у чиновника и его родных, когда он пришел работать в ГБР и возглавил отдел, который занимается расследованием преступлений правоохранителей и судей.

Так, в 2023 году его жена Екатерина Говорущак стала владелицей земельного участка и нового дома в Петропавловской Борщаговке. Она также чиновник ГБР, занимается подбором кадров и организует обучение.

Согласно декларации чиновника, дом площадью 165 квадратных метров стоит 1,45 миллиона гривен, а земельный участок — 3 миллиона гривен.

Журналисты приехали на это место и узнали, что супруги переехали в дом около месяца назад.

Дом, где живут супруги-чиновники ГБР. Фото: Слідство Інфо

Отмечается, что такое здание стоит около 350 тысяч долларов (14,5 миллиона гривен), однако в декларации указаны значительно меньшие суммы.

"Цена на дом выглядит однозначно заниженной. Мы видим, что дома, которые находятся по соседству, значительно дороже. Получается, будто давайте занизим стоимость, чтобы ко мне не "докупались", чтобы все арифметически сходилось. Потому что если у тебя все средства добропорядочные, все активы добропорядочные, то тебе нет смысла этого всего делать. Ты просто указываешь ту сумму, по которой ты реально приобрел, и не играешь в эти все занижения и потом обоснования, почему оно именно так. Поэтому эта история очень странная", — отметила аналитик Центра противодействия коррупции Антонина Волкотруб.

По данным журналистов, у семьи ГБРовцев достаточно тесные отношения с родителями Екатерины Говорущак. В течение нескольких лет чиновник декларировала денежные подарки (200 тысяч гривен ежегодно) от отца Константина Вялого. Также она пользуется паркоместом своей матери Людмилы Вялой.

Они обнаружили также элитную недвижимость и земельный участок в Петропавловской Борщаговке. Они стали владельцами такого имущества в феврале 2024 года.

Кроме того, у всей семьи есть автомобили класса "люкс" и другие ценные "покупки", однако ответить журналистам о прохождении всех средств для покупки, они не ответили.

Напомним, недавно Новини.LIVE сообщали, сколько зарабатывает Президент Украины Владимир Зеленский и каким владеет имуществом.

Также мы писали, что НАПК проверило декларации чиновников. Они допустили ошибки более чем на 2 миллиарда гривен.