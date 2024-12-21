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Хакеры не добились цели – в Минюсте прокомментировали кибератаку

21 декабря 2024 23:42
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Реестры и базы Украины после хакерской атаки РФ будут вскоре восстановлены
Первый замминистра юстиции Николай Кучерявенко во фронтовом городе. Фото: Facebook/Николай Кучерявенко
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Несмотря на атаку российских хакеров на государственные реестры и базы данных Украины, потеря персональных данных не произошла. Но следует учитывать, что это действительно была очень мощная атака, которой раньше не наблюдалось.

Об этом в эфире "Мы Украина" заявил первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко.

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По его словам, конечная цель агрессора не достигнута — базы и реестры будут работать. Действительно, на время гражданам придется столкнуться с неудобствами.

"Сейчас Минюст работает в режиме 24/7 для восстановления реестров. Более или менее четкие сроки абсолютного возобновления работы реестров мы сможем назвать где-нибудь в понедельник или вторник", — сказал Кучерявенко.

Он подчеркнул, что очень скоро будут восстановлены платформы, на которых будут формироваться и восстанавливаться реестры. Это должно произойти в ближайшие две недели.

Ранее мы писали, что в Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что в связи со сбоем в работе некоторых государственных реестров Главный сервисный центр вынужден приостановить предоставление некоторых регистрационных услуг с транспортными средствами.

Кроме того, мы писали, что в приложении для военнообязанных, призывников и резервистов "Резерв+" произошел технический сбой. Пользователи не могут авторизоваться и использовать функции.

кибератака хакеры реестр война в Украине Министерство юстиции

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