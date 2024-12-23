Федиенко сообщил, зачем россиянам понадобилась кибератака на госреестры

Глава подкомитета Верховной рады Украины по вопросам кибербезопасности Александр Федиенко Фото: Университет Григория Сковороды в Переяславе

Глава подкомитета Верховной рады Украины по вопросам кибербезопасности Александр Федиенко сообщил, что причиной масштабной кибератаки на государственные реестры мог быть как фишинг, так и подкуп работников. Он подчеркнул, что атака была хорошо спланирована.

Об этом Федиенко сообщил в комментарии Радио Свобода в понедельник, 23 декабря.

Читайте также:

Кибератака на государственные реестры

Федиенко отметил, что вход в систему произошел с аккаунта самого высокого уровня. Это говорит о том, что атака была хорошо спланирована. Он отметил, что среди возможных причин этой кибератаки есть вербовка работника или фишинг компьютеров всех работников.

"Это четко, круто спланированная кибернетическая атака, которую можно было предпринять с учетом достаточно системной организации", — считает Федиенко.

Кроме того, по информации Федиенко, базы данных удалось сохранить, что позволит восстановить реестры.

Эксперт добавил, что получил подтверждение этой информации из неофициальных источников. Если эти данные сохранились, процесс восстановления сервисов может начаться в течение одной-двух недель. Однако это будет происходить постепенно.

Ранее мы сообщали, что, несмотря на атаку российских хакеров на государственные реестры и базы данных Украины, потеря персональных данных не произошла. При этом следует учитывать, что это действительно была очень мощная атака, которой раньше не наблюдалось.

Кроме того, мы писали, что в приложении для военнообязанных, призывников и резервистов "Резерв+" произошел технический сбой. Пользователям не удается авторизироваться и воспользоваться предложенными приложениями функциями.