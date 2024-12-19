Росіяни заявили про атаку на сайт Міністерства юстиції України

Росіяни заявили, що "хакнули" сайт Мін'юсту
Росіяни заявили, що "хакнули" сайт Міністерства юстиції України. Нібито було атаковано цифрові бази даних.
Про це росіяни повідомили у соцмережах у четвер, 19 грудня.
Злом сайту Мін'юсту
Відомство вже відреагувало на інформацію, яку поширюють у мережі. Там заявили, що зіткнулися з масштабним збоєм на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує реєстри.
"Хочемо запевнити вас, що команда фахівців ДП "Національні інформаційні системи" працює у посиленому режимі, докладаючи максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення роботи всіх сервісів. Безпека даних є нашим головним пріоритетом!" — йдеться у повідомленні.
Єдині та Державні реєстри, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції МЮУ, а також вебсайти Мінʼюсту, ДП "НАІС" та кол-центр будуть недоступні до кінця дня.
Нагадаємо, шахраї розробили нову схему, яка дає їм змогу отримувати доступ до облікових записів користувачів Telegram.
Раніше у тимчасово окупованому Криму чотири російські банки стали жертвами масштабної DDoS-атаки, через яку десятки тисяч клієнтів залишилися без доступу до онлайн-банкінгу.
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