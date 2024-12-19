Росіяни заявили про атаку на сайт Міністерства юстиції України

Чоловік за комп'ютером. Фото ілюстративне: Pexels

Росіяни заявили, що "хакнули" сайт Міністерства юстиції України. Нібито було атаковано цифрові бази даних.

Про це росіяни повідомили у соцмережах у четвер, 19 грудня.

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Злом сайту Мін'юсту

Відомство вже відреагувало на інформацію, яку поширюють у мережі. Там заявили, що зіткнулися з масштабним збоєм на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує реєстри.

Сайт Мін'юсту. Фото: скриншот

"Хочемо запевнити вас, що команда фахівців ДП "Національні інформаційні системи" працює у посиленому режимі, докладаючи максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення роботи всіх сервісів. Безпека даних є нашим головним пріоритетом!" — йдеться у повідомленні.

Єдині та Державні реєстри, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції МЮУ, а також вебсайти Мінʼюсту, ДП "НАІС" та кол-центр будуть недоступні до кінця дня.

Допис Мін'юсту. Фото: скриншот

Нагадаємо, шахраї розробили нову схему, яка дає їм змогу отримувати доступ до облікових записів користувачів Telegram.

Раніше у тимчасово окупованому Криму чотири російські банки стали жертвами масштабної DDoS-атаки, через яку десятки тисяч клієнтів залишилися без доступу до онлайн-банкінгу.