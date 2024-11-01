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ГУР здійснило масштабну DDoS-атаку на російські банки у Криму

1 листопада 2024 20:59
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Не працює онлайн-банкінг у Криму — ГУР здійснило масштабну кібератаку
Хакер за комп'ютерами. Фото: Freepik
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

В тимчасово окупованому Криму чотири російські банки зазнали масштабної DDoS-атаці, десятки тисяч клієнтів залишилися без доступу до банківських онлайн-операцій. До операції причетні кіберспеціалісти Головного управління розвідки України (ГУР).

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на джерела у розвідці.

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Деталі DDoS-атаки на російські банки

Джерело у ГУР зазначає, що кібератака на банки у тимчасово окупованому Криму тримала добу.

"Внаслідок успішної 24-годинної DDoS-атаки було паралізовано роботу систем дистанційного банківського обслуговування "Генбанку", "Російського національного комерційного банку", "Банку Центр-Інвест" та "КредитУралБанку," — зазначив представник розвідки.

Він додав, що десятки тисяч клієнтів не могли проводити будь-які фінансові операції через мобільні застосунки банків, що спричинило масові скарги на їхню недоступність.

Водночас самі банки підтвердили факт "найбільшої DDoS-атаки в історії", яка стала серйозним випробуванням для їхніх технічних команд. Клієнтів попередили про неможливість здійснювати операції через системи онлайн-банкінгу.

Також ми писали, що на початку жовтня хакери ГУР провели успішну кібератаку, спрямовану на російський фінансовий сектор. Під ударом, зокрема, опинилися Альфа-банк, банк "Открытие" і телекомунікаційний оператор "Ростелеком".

Раніше українські хакери здійснили масштабну кібератаку на всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію (ВДТРК), відключивши головні пропагандистські телеканали. Працівники компанії заявляють про знищення всієї інформації на серверах, включаючи резервні копії.

розвідка Росія кібератака хакери Крим банки ГУР

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