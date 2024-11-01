Не работает онлайн-банкинг в Крыму — ГУР осуществило масштабную кибератаку

ГУР совершило масштабную DDoS-атаку на российские банки в Крыму
Во временно оккупированном Крыму четыре российских банка подверглись масштабной DDoS-атаке, десятки тысяч клиентов остались без доступа к банковским онлайн-операциям. К спецоперации причастны киберспециалисты Главного управления разведки Украины (ГУР).
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источники в разведке.
Детали DDoS-атаки на российские банки
Источник в ГУР отмечает, что кибератака на банки во временно оккупированном Крыму продолжалась сутки.
"В результате успешной 24-часовой DDoS-атаки была парализована работа систем дистанционного банковского обслуживания "Генбанка", "Российского национального коммерческого банка", "Банка Центр-Инвест" и "КредитУралБанка", — отметил представитель разведки.
Он добавил, что десятки тысяч клиентов не могли проводить какие-либо финансовые операции через мобильные приложения банков, что повлекло массовые жалобы на их недоступность.
В то же время сами банки подтвердили факт "крупнейшей DDoS-атаки в истории", которая стала серьезным испытанием для их технических команд. Клиентов предупредили о невозможности совершать операции через системы онлайн-банкинга.
Также мы писали, что в начале октября хакеры ГУР провели успешную кибератаку, направленную на российский финансовый сектор. Под ударом оказались Альфа-банк, банк "Открытие" и телекоммуникационный оператор "Ростелеком".
Ранее украинские хакеры осуществили масштабную кибератаку на всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК), отключив главные пропагандистские телеканалы. Сотрудники компании заявляют об уничтожении всей информации на серверах, включая резервные копии.
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