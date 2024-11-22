Шахрайство у Telegram — хакери розробили нову схему доступу до акаунтів користувачів

Додаток Telegram. Фото: Новини.LIVE

Шахраї вигадали нову схему, яка дозволяє їм отримувати доступ до облікових записів користувачів Telegram. Зокрема, йдеться про повідомлення щодо "подарунку" у вигляді доступу до платних функцій.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Як працює схема

Шахраї розсилають повідомлення про "подарунок" у вигляді підписки на Telegram Premium, яке містить посилання на фішингову сторінку. На цій сторінці користувачів просять ввести номер телефону, пароль і код підтвердження. Уся введена інформація одразу передається зловмисникам, які отримують повний доступ до акаунта.

Так виглядає повідомлення від шахраїв у Telegram. Фото: скріншот

Окрім цього, шахраї поширюють шкідливі файли, замасковані під фотографії. Користувачі месенджера отримують повідомлення із текстом на кшталт: "Привіт, це ти на фото?", до якого додається файл із розширенням .APK. Завантаження такого файлу призводить до зараження пристрою вірусом, який може викрасти дані або завдати іншої шкоди.

Експерти рекомендують не переходити за підозрілими посиланнями, не завантажувати файли від невідомих відправників і активувати двофакторну автентифікацію для захисту акаунтів. У разі сумнівів варто звертатися до офіційної підтримки Telegram.

Нагадаємо, з метою посилення кібербезпеки у Львівському національному університеті імені Івана Франка заборонили користування Telegram.

Також у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка заборонили використання Telegram у службових цілях.