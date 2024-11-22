Мошенничество в Telegram — хакеры разработали новую схему доступа к аккаунтам пользователей

Приложение Telegram. Фото: Новини.LIVE

Мошенники придумали новую схему, позволяющую им получать доступ к учетным записям пользователей Telegram. В частности, речь идет об уведомлении о "подарке" в виде доступа к платным функциям.

Об этом сообщают росСМИ.

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Как работает схема

Мошенники рассылают сообщение о "подарке" в виде подписки на Telegram Premium, содержащее ссылку на фишинговую страницу. На этой странице пользователей просят ввести номер телефона, пароль и код подтверждения. Вся введенная информация сразу передается злоумышленникам, получающим полный доступ к аккаунту.

Так выглядит сообщение от мошенников в Telegram. Фото: скриншот

Кроме того, мошенники распространяют вредоносные файлы, замаскированные под фотографии. Пользователи мессенджера получают сообщения с текстом типа: "Привет, это ты на фото?", к которому добавляется файл с расширением .APK. Загрузка такого файла приводит к заражению устройства вирусом, который может украсть данные или нанести другой ущерб.

Эксперты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, не загружать файлы от неизвестных отправителей и активировать двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунтов. В случае сомнений следует обращаться к официальной поддержке Telegram.

Напомним, с целью усиления кибербезопасности во Львовском национальном университете имени Ивана Франко запретили пользоваться Telegram.

Также в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко запретили использование Telegram в служебных целях.