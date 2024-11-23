Китайські хакери в очікуванні можливого військового протистояння між КНР та США

Китайські хакери зачаїлись в IT-інфраструктурі США — чого чекають
Китайські хакери активніше закріплюються в ІТ-мережах критичної інфраструктури США. Головна мета — завдати найбільшого удару по критичній інфраструктурі США у разі відкритого конфлікту з Китаєм.
Про це заявив високопоставлений американський чиновник з кібербезпеки, повідомляє Reuters.
На що саме націлились китайські хакери
За словами Моргана Адамскі, виконавчого директора Кіберкомандування США, хакери, пов’язані з Китаєм, скомпрометували ІТ-мережі та вжили заходів для проведення підривних атак у разі конфлікту. Їхня діяльність включає отримання доступу до ключових мереж для потенційних збоїв, таких як маніпулювання системами опалення, вентиляції та кондиціонування повітря в серверних кімнатах або порушення критично важливого контролю за енергією та водою.
Адамскі заявив, що уряд США "здійснив глобально синхронізовану діяльність, як наступальну, так і оборонну, спрямовану на зрив кібероперацій КНР у всьому світі".
Публічні приклади включають викриття операцій, санкцій, обвинувальні акти, дій правоохоронних органів і співробітництва з кібербезпеки за участю кількох країн.
Пекін регулярно заперечує кібероперації, спрямовані проти американських організацій. Посольство Китаю у Вашингтоні поки що не відповіло на запит Reuters про коментар.
Нагадаємо, США залишили Китай без провідних 7-нанометрових чипів для штучного інтелекту. Відповідний наказ отримала компанія TSMC.
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