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Китайські хакери зачаїлись в IT-інфраструктурі США — чого чекають

23 листопада 2024 06:16
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Китайські хакери в очікуванні можливого військового протистояння між КНР та США
Хакер за ПК. Ілюстративне фото: pexels.com
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Китайські хакери активніше закріплюються в ІТ-мережах критичної інфраструктури США. Головна мета — завдати найбільшого удару по критичній інфраструктурі США у разі відкритого конфлікту з Китаєм. 

Про це заявив високопоставлений американський чиновник з кібербезпеки, повідомляє Reuters

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За словами Моргана Адамскі, виконавчого директора Кіберкомандування США, хакери, пов’язані з Китаєм, скомпрометували ІТ-мережі та вжили заходів для проведення підривних атак у разі конфлікту. Їхня діяльність включає отримання доступу до ключових мереж для потенційних збоїв, таких як маніпулювання системами опалення, вентиляції та кондиціонування повітря в серверних кімнатах або порушення критично важливого контролю за енергією та водою.

Адамскі заявив, що уряд США "здійснив глобально синхронізовану діяльність, як наступальну, так і оборонну, спрямовану на зрив кібероперацій КНР у всьому світі".

Публічні приклади включають викриття операцій, санкцій, обвинувальні акти, дій правоохоронних органів і співробітництва з кібербезпеки за участю кількох країн.

Пекін регулярно заперечує кібероперації, спрямовані проти американських організацій. Посольство Китаю у Вашингтоні поки що не відповіло на запит Reuters про коментар.

Нагадаємо, США залишили Китай без провідних 7-нанометрових чипів для штучного інтелекту. Відповідний наказ отримала компанія TSMC.

Раніше ми писали, що новообраний президент Дональд Трамп поєднає погрози та дружні відносини з деякими світовими диктаторами. Мета — розірвати партнерські відносини, що поглиблюються, між Китаєм, Росією, Іраном і Північною Кореєю. 

США Китай хакери кібербезпека кібервійна

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