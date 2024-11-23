Китайские хакеры в ожидании возможного военного противостояния между КНР и США

Хакер за ПК. Иллюстративное фото: pexels.com

Китайские хакеры активнее закрепляются в ИТ-сетях критической инфраструктуры США. Главная цель — нанести наибольший удар по критической инфраструктуре США в случае открытого конфликта с Китаем.

Об этом заявил высокопоставленный американский чиновник по кибербезопасности, сообщает Reuters.

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По словам Моргана Адамски, исполнительного директора Киберкомандования США, хакеры, связанные с Китаем, скомпрометировали ИТ-сети и приняли меры для проведения быстрых атак в случае конфликта. Их деятельность включает доступ к основным сетям для потенциальных сбоев, таких как манипулирование системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в серверных комнатах или нарушение критически важного контроля за энергией и водой.

Адамски заявил, что правительство США "осуществило глобально синхронизированную деятельность, как наступательную, так и оборонную, направленную на срыв киберопераций КНР по всему миру".

Публичные примеры включают разоблачение операций, санкции, обвинительные акты, действия правоохранительных органов и сотрудничество по кибербезопасности с участием нескольких стран.

Пекин регулярно отрицает кибероперации, направленные против американских организаций. Посольство Китая в Вашингтоне пока не ответило на запрос Reuters о комментарии.

Напомним, США покинули Китай без ведущих 7-нанометровых чипов для искусственного интеллекта. Соответствующий приказ получил компания TSMC.

Ранее мы писали, что новоизбранный президент Дональд Трамп объединит угрозы и дружеские отношения с некоторыми мировыми диктаторами. Цель — разорвать углубляющиеся партнерские отношения между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей.