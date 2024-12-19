Россияне заявили об атаке на сайт Министерства юстиции Украины

Мужчина за компьютером. Фото иллюстративное: Pexels

Россияне заявили, что "хакнули" сайт Министерства юстиции Украины. Якобы были атакованы цифровые базы данных.

Об этом россияне сообщили в соцсетях в четверг, 19 декабря.

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Взлом сайта Минюста

Ведомство уже отреагировало на информацию, распространяемую в сети. Там заявили, что столкнулись с масштабным сбоем на уровне сетевой инфраструктуры, обслуживающей реестры.

Сайт Минюста. Фото: скриншот

"Хотим заверить вас, что команда специалистов ГП "Национальные информационные системы" работает в усиленном режиме, прилагая максимум усилий для скорейшего восстановления работы всех сервисов. Безопасность данных является нашим главным приоритетом!" — говорится в сообщении.

Единые и Государственные реестры, создание и обеспечение функционирования которых относится к компетенции МЮУ, а также веб-сайты Минюста, ГП "НАИС" и колл-центр будут недоступны до конца дня.

Пост Минюста. Фото: скриншот

Напомним, мошенники разработали новую схему, позволяющую им получать доступ к учетным записям пользователей Telegram.

Ранее во временно оккупированном Крыму четыре российских банка стали жертвами масштабной DDoS-атаки, из-за которой десятки тысяч клиентов остались без доступа к онлайн-банкингу.