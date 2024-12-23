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Атака на реєстри — чи повинна держава відновити знищений запис

23 грудня 2024 15:52
Карина Приходько - Редактор
Атака на держреєстри — чи можна відновити знищений запис
Хакер за комп'ютером. Ілюстративне фото: shutterstock
Карина Приходько - Редактор

Нещодавно, 19 грудня, державні реєстри України зазнали наймасштабнішої за останній час зовнішньої кібератаки. Внаслідок цього втрата персональних даних не відбулась, але відновлення знищеного запису в державному реєстрі законодавство не передбачає.

Про це повідомила керуюча партнерка АО "Краун", правозахисниця Надія Шуляк на запит Новини.LIVE.

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Шуляк пояснила, що законодавство не передбачає процедури відновлення знищеного запису в державному реєстрі, зокрема через хакерські атаки на такі реєстри. Однак, якщо вже трапився випадок несанкціонованого вилучення запису з державного реєстру, потерпілий може звернутись до правоохоронних органів із заявою про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення.

"Надалі буде здійснюватися досудове розслідування з метою встановлення всіх обставин та встановлення факту здійснення такого несанкціонованого втручання у державний реєстр", — сказала правозахисниця. 

Що передувало

Нагадаємо, 19 грудня росіяни повідомляли у соцмережах, що "хакнули" сайт Міністерства юстиції України. За їх твердженнями, було атаковано цифрові бази даних.

Внаслідок цього була призупинена робота Єдиних і державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції. Водночас втрата персональних даних не відбулась.

Також ми писали, що голова підкомітету Верховної ради України з питань кібербезпеки Олександр Федієнко повідомив, що причиною масштабної кібератаки на державні реєстри міг бути як фішинг, так і підкуп працівників. 

А експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун вважає, що атаки на держреєстри свідчить про те, що Росія намагається дестабілізувати суспільство. 

Мін'юст кібератака хакери реєстр Росія

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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