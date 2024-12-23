Атака на держреєстри — чи можна відновити знищений запис

Хакер за комп'ютером. Ілюстративне фото: shutterstock

Нещодавно, 19 грудня, державні реєстри України зазнали наймасштабнішої за останній час зовнішньої кібератаки. Внаслідок цього втрата персональних даних не відбулась, але відновлення знищеного запису в державному реєстрі законодавство не передбачає.

Про це повідомила керуюча партнерка АО "Краун", правозахисниця Надія Шуляк на запит Новини.LIVE.

Читайте також:

Відновлення знищених записів у держреєстрах

Шуляк пояснила, що законодавство не передбачає процедури відновлення знищеного запису в державному реєстрі, зокрема через хакерські атаки на такі реєстри. Однак, якщо вже трапився випадок несанкціонованого вилучення запису з державного реєстру, потерпілий може звернутись до правоохоронних органів із заявою про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення.

"Надалі буде здійснюватися досудове розслідування з метою встановлення всіх обставин та встановлення факту здійснення такого несанкціонованого втручання у державний реєстр", — сказала правозахисниця.

Що передувало

Нагадаємо, 19 грудня росіяни повідомляли у соцмережах, що "хакнули" сайт Міністерства юстиції України. За їх твердженнями, було атаковано цифрові бази даних.

Внаслідок цього була призупинена робота Єдиних і державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції. Водночас втрата персональних даних не відбулась.

Також ми писали, що голова підкомітету Верховної ради України з питань кібербезпеки Олександр Федієнко повідомив, що причиною масштабної кібератаки на державні реєстри міг бути як фішинг, так і підкуп працівників.

А експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун вважає, що атаки на держреєстри свідчить про те, що Росія намагається дестабілізувати суспільство.