Кібератака на держреєстри — що кажуть у Мін'юсті

Міністерка юстиції України Ольга Стефанішина. Фото: скриншот з відео

У четвер, 19 грудня, державні реєстри України зазнали наймасштабнішої за останній час зовнішньої кібератаки. Внаслідок цього була призупинена робота Єдиних і державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

Про це повідомила міністерка юстиції України Ольга Стефанішина під час брифінгу 20 грудня та пояснила, яка ситуація зараз.

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Стефанішина розповіла, що внаслідок кібератаки було призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів. Однак зараз всі дані, пов'язані з реєстрацією актів цивільного стану, доступні.

"Всі акти цивільного стану — про народження, смерть, одруження і розлучення можуть здійснюватися у звичайному порядку, але із застосуванням паперових носіїв", — сказала міністерка.

Вона також додала, що вже незадовго на сторінці Мін'юсту опублікують інформацію про відділи реєстрації актів цивільного стану, до яких можна звернутися по всіх територій України.

Крім того, Стефанішина зазначила, що через масову кібератаку робота всіх реєстрів Мін'юсту призупинена і тривають дії з їхнього відновлення. Водночас хакерська атака не вплинула на інші інформаційні ресурси держави, які не пов'язані з міністерством юстиції, в тому числі на застосунок "Дія".

"Всі дані, які перебували в реєстрах, які є в Міністерстві юстиції, збережені. Вони підлягають відновленню. Тобто реєстри будуть відновлені, ці дані будуть відновлені. Це питання лише часу", — сказала віцепрем'єрка.

Що передувало

Нагадаємо, 19 грудня, росіяни повідомляли у соцмережах, що "хакнули" сайт Міністерства юстиції України. За їх твердженнями, було атаковано цифрові бази даних.

Вже 20 грудня пресслужба "Дії" повідомила, що наразі не працюють низка сервісів. Наразі фахівці вже працюють над тим, щоб відновити роботу реєстрів.