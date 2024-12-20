Кибератака на госреестры — что говорят в Минюсте

Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина. Фото: скриншот с видео

В четверг, 19 декабря, государственные реестры Украины подверглись самой масштабной за последнее время внешней кибератаки. В результате была приостановлена работа Единых и государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.

Об этом сообщила министерша юстиции Украины Ольга Стефанишина во время брифинга 20 декабря и пояснила, какая ситуация сейчас.

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Стефанишина рассказала, что в результате кибератаки была приостановлена работа Единых и Государственных реестров. Однако сейчас все данные, связанные с регистрацией актов гражданского состояния, доступны.

"Все акты гражданского состояния — о рождении, смерти, браке и разводе могут осуществляться в обычном порядке, но с применением бумажных носителей", — сказала министерша.

Она также добавила, что уже незадолго на странице Минюста опубликуют информацию об отделах регистрации актов гражданского состояния, в которые можно обратиться по всем территориям Украины.

Кроме того, Стефанишин отметила, что из-за массовой кибератаки работа всех реестров Минюста приостановлена и продолжаются действия по их восстановлению. В то же время хакерская атака не повлияла на другие информационные ресурсы государства, не связанные с министерством юстиции, в том числе на приложение "Действие".

"Все данные, которые находились в реестрах, которые есть в Министерстве юстиции, сохранены. Они подлежат восстановлению. То есть реестры будут восстановлены, эти данные будут восстановлены. Это вопрос только времени", — сказала вице-премьер.

Что предшествовало

Напомним, 19 декабря, россияне сообщали в соцсетях, что "хакнули" сайт Министерства юстиции Украины. По их утверждениям были атакованы цифровые базы данных.

Уже 20 декабря пресс-служба "Дії" сообщила, что в настоящее время не работают ряд сервисов. Специалисты уже работают над тем, чтобы возобновить работу реестров.