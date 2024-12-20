Росія скоїла на держреєстри України масштабну кібератаку, заявила Стефанішина

Хакер за роботою. Ілюстративне фото: pixels.com

У четвер, 19 грудня, на державні реєстри України було вчинено наймасштабнішу зовнішню кібератаку за останній час. Через це призупинено роботу Єдиних і Державний реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України.

Про це на сторінці у Facebook повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністр юстиції України Ольга Стефанішина.

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"Зараз, разом з командою та фахівцями інших служб, координуємо роботу з протидії кібератаки та відновлення систем. Вже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави", — пише Стефанішина.

Вона додала, що наразі спеціалісти працюють у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів. В першу чергу будуть відновлені:

Державний реєстр актів цивильного стану громадян;

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Час першочергового відновлення буде тривати орієнтовно до 2 тижнів. Міністр юстиції додала, що особливості надання послуг громадянам будуть надані сьогодні, 20 грудня, впродовж дня.

Також Стефанішина поінформувала, що після повного відновлення буде проведено ґрунтовний аналіз атаки спільно з профільними органами, щоб посилити захист від подібних втручань у майбутньому.

"Ми тримаємо ситуацію під контролем та робимо все необхідне для якнайшвидшого відновлення роботи всіх сервісів. Ворог намагається використати цю ситуацію у своїх інформаційних операціях, щоб посіяти паніку серед громадян України та за кордоном. Дякую громадянам за розуміння. Про всі важливі оновлення інформуватимемо додатково", — пише міністр.

Водночас вона поінформувала, що за попередньою оцінкою, загроз функціонування іншим ресурсам — немає.

Нагадаємо, що в той же день, 19 грудня, росіяни повідомляли у соцмережах, що "хакнули" сайт Міністерства юстиції України. За їх твердженнями, було атаковано цифрові бази даних.

Також ми повідомляли, ввечері 19 грудня у пресслужбі "Дії" повідомили, що у застосунку тимчасово не буде працювати частина сервісів. Причиною цього там назвали технічні роботи.