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На госреестры Украины совершена масштабная кибератака

20 декабря 2024 03:00
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Россия совершила на госреестры Украины масштабную кибератаку, заявила Стефанишина
Хакер за работой. Иллюстративное фото: pixels.com
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В четверг, 19 декабря, на государственные реестры Украины была совершена самая масштабная внешняя кибератака за последнее время. В связи с этим приостановлена работа Единых и Государственный реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции Украины.

Об этом на странице Facebook сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.

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"Сейчас вместе с командой и специалистами других служб координируем работу по противодействию кибератаки и восстановлению систем. Уже точно понятно, что атака осуществлялась россиянами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства", — пишет Стефанишина.

Она добавила, что специалисты работают в усиленном режиме над поэтапным восстановлением доступа к реестрам. В первую очередь будут восстановлены:

  • Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;
  • Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей;
  • Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременения.

Время первоочередного обновления будет длиться ориентировочно до 2 недель. Министр юстиции добавила, что особенности предоставления услуг гражданам будут предоставлены сегодня, 20 декабря, в течение дня.

Также Стефанишина проинформировала, что после полного восстановления будет проведен основательный анализ атаки совместно с профильными органами, чтобы усилить защиту от подобных вмешательств в будущем.

"Мы держим ситуацию под контролем и делаем все необходимое для скорейшего возобновления работы всех сервисов. Враг пытается использовать эту ситуацию в своих информационных операциях, чтобы посеять панику среди граждан Украины и за рубежом. Спасибо гражданам за понимание. Обо всех важных обновлениях будем информировать дополнительно", — пишет министр.

В то же время она проинформировала, что по предварительной оценке угроз функционирования другим ресурсам — нет.

Напомним, что в тот же день, 19 декабря, россияне сообщали в соцсетях, что "хакнули" сайт Министерства юстиции Украины. По их утверждениям, были атакованы цифровые базы данных.

Также мы сообщали, что вечером 19 декабря в пресс-службе "Дії" сообщили, что в приложении временно не будет работать часть сервисов. Причиной этого там назвали технические работы.

Ольга Стефанишина кибератака хакеры война в Украине Россия Министерство юстиции

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