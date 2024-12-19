У Дії тимчасово не працюватимуть деякі сервіси

У Дії тимчасово не працюватимуть 27 послуг — перелік
У "Дії" тимчасово не буде працювати частина сервісів. Причиною є технічні роботи.
Про це повідомила пресслужба "Дії" у четвер, 19 грудня.
Які сервіси не працюватимуть у "Дії"
Відомо, що технічні роботи здійснюють Національні інформаційні системи. Портал "Дія" не зберігає особисті дані, а лише отримує інформацію з реєстрів, тому тимчасово не функціонують:
- Реєстрація, внесення змін, закриття ФОП
- Витяг з ЄДР
- Реєстрація ТОВ
- Перехід ТОВ на модельний статут
- Будівельні послуги
- Бронювання працівників
- Перереєстрація авто
- Шлюб онлайн
- Актові записи
- Будівельні послуги
- Реєстрація права власності на майно
- Інформаційна довідка з ДРРП
- Кредити ВПО
- Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
- Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною
- Допомога при усиновленні дитини
- Допомога на дитину одинокій матері або батьку
- Будівельні послуги
- єОселя
- Повідомлення про пошкоджене/знищене майно
- єВідновлення
- єВідновлення для бізнесу
- Повідомлення про ремонтні роботи
- Бронювання за сертифікатом
- Міжнародний реєстр збитків
- Заява про шлюб
- Витяги та повторна видача свідоцтв із ДРАЦС
"Фахівці вже працюють над тим, щоб повернути сервіси у звичному режимі якомога швидше", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Україні запустили Дія.Картку. Йдеться про віртуальний інструмент для отримання всіх державних виплат.
Також українці можуть подати заявку на отримання 1 000 грн за програмою "Зимова єПідтримка". Найзручніше це зробити через застосунок "Дія".
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