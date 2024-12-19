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У Дії тимчасово не працюватимуть 27 послуг — перелік

19 грудня 2024 22:36
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Дії тимчасово не працюватимуть деякі сервіси
Застосунок "Дія". Фото: Новини.LIVE
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У "Дії" тимчасово не буде працювати частина сервісів. Причиною є технічні роботи.

Про це повідомила пресслужба "Дії" у четвер, 19 грудня.

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Відомо, що технічні роботи здійснюють Національні інформаційні системи. Портал "Дія" не зберігає особисті дані, а лише отримує інформацію з реєстрів, тому тимчасово не функціонують:

  • Реєстрація, внесення змін, закриття ФОП
  • Витяг з ЄДР
  • Реєстрація ТОВ
  • Перехід ТОВ на модельний статут
  • Будівельні послуги
  • Бронювання працівників 
  • Перереєстрація авто
  • Шлюб онлайн
  • Актові записи
  • Будівельні послуги
  • Реєстрація права власності на майно
  • Інформаційна довідка з ДРРП
  • Кредити ВПО
  • Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
  • Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною
  • Допомога при усиновленні дитини
  • Допомога на дитину одинокій матері або батьку
  • Будівельні послуги
  • єОселя
  • Повідомлення про пошкоджене/знищене майно
  • єВідновлення
  • єВідновлення для бізнесу
  • Повідомлення про ремонтні роботи
  • Бронювання за сертифікатом
  • Міжнародний реєстр збитків
  • Заява про шлюб 
  • Витяги та повторна видача свідоцтв із ДРАЦС

"Фахівці вже працюють над тим, щоб повернути сервіси у звичному режимі якомога швидше", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Україні запустили Дія.Картку. Йдеться про віртуальний інструмент для отримання всіх державних виплат.

Також українці можуть подати заявку на отримання 1 000 грн за програмою "Зимова єПідтримка". Найзручніше це зробити через застосунок "Дія".

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