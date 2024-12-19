У Дії тимчасово не працюватимуть деякі сервіси

Застосунок "Дія". Фото: Новини.LIVE

У "Дії" тимчасово не буде працювати частина сервісів. Причиною є технічні роботи.

Про це повідомила пресслужба "Дії" у четвер, 19 грудня.

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Які сервіси не працюватимуть у "Дії"

Відомо, що технічні роботи здійснюють Національні інформаційні системи. Портал "Дія" не зберігає особисті дані, а лише отримує інформацію з реєстрів, тому тимчасово не функціонують:

Реєстрація, внесення змін, закриття ФОП

Витяг з ЄДР

Реєстрація ТОВ

Перехід ТОВ на модельний статут

Будівельні послуги

Бронювання працівників

Перереєстрація авто

Шлюб онлайн

Актові записи

Будівельні послуги

Реєстрація права власності на майно

Інформаційна довідка з ДРРП

Кредити ВПО

Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною

Допомога при усиновленні дитини

Допомога на дитину одинокій матері або батьку

Будівельні послуги

єОселя

Повідомлення про пошкоджене/знищене майно

єВідновлення

єВідновлення для бізнесу

Повідомлення про ремонтні роботи

Бронювання за сертифікатом

Міжнародний реєстр збитків

Заява про шлюб

Витяги та повторна видача свідоцтв із ДРАЦС

"Фахівці вже працюють над тим, щоб повернути сервіси у звичному режимі якомога швидше", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Україні запустили Дія.Картку. Йдеться про віртуальний інструмент для отримання всіх державних виплат.

Також українці можуть подати заявку на отримання 1 000 грн за програмою "Зимова єПідтримка". Найзручніше це зробити через застосунок "Дія".