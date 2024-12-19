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В Дії временно не будут работать 27 услуг — перечень

19 декабря 2024 22:36
Виктория Козырь - редактор
В Дії временно не будут работать некоторые сервисы
Приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE
Виктория Козырь - редактор

В "Дії" временно не будет работать часть сервисов. Причиной являются технические работы.

Об этом сообщила пресс-служба "Дії" в четверг, 19 декабря.

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Известно, что технические работы осуществляют Национальные информационные системы. Портал "Дія" не сохраняет личные данные, а лишь получает информацию из реестров, поэтому временно не функционируют:

  • Регистрация, внесение изменений, закрытие ФЛП
  • Выписка из ЕГР
  • Регистрация ООО
  • Переход ООО на модельный устав
  • Строительные услуги
  • Бронирование работников 
  • Перерегистрация авто
  • Брак онлайн
  • Актовые записи
  • Строительные услуги
  • Регистрация права собственности на имущество
  • Информационная справка из ГРРП
  • Кредиты ВПЛ
  • Помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью
  • Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком
  • Помощь при усыновлении ребенка
  • Помощь на ребенка одинокой матери или отцу
  • Строительные услуги
  • єОселя
  • Сообщение о поврежденном/уничтоженном имуществе
  • єВідновлення
  • єВідновлення для бизнеса
  • Уведомление о ремонтных работах
  • Бронирование по сертификату
  • Международный реестр убытков
  • Заявление о заключении брака 
  • Выписки и повторная выдача свидетельств из ЗАГСа

"Специалисты уже работают над тем, чтобы вернуть сервисы в привычном режиме как можно скорее", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине запустили Дія.Карту. Речь идет о виртуальном инструменте для получения всех государственных выплат.

Также украинцы могут подать заявку на получение 1 000 грн по программе "Зимова єПідтримка". Удобнее всего это сделать через приложение "Дія".

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