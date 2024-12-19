В Дії временно не будут работать некоторые сервисы

Приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE

В "Дії" временно не будет работать часть сервисов. Причиной являются технические работы.

Об этом сообщила пресс-служба "Дії" в четверг, 19 декабря.

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Известно, что технические работы осуществляют Национальные информационные системы. Портал "Дія" не сохраняет личные данные, а лишь получает информацию из реестров, поэтому временно не функционируют:

Регистрация, внесение изменений, закрытие ФЛП

Выписка из ЕГР

Регистрация ООО

Переход ООО на модельный устав

Строительные услуги

Бронирование работников

Перерегистрация авто

Брак онлайн

Актовые записи

Строительные услуги

Регистрация права собственности на имущество

Информационная справка из ГРРП

Кредиты ВПЛ

Помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью

Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком

Помощь при усыновлении ребенка

Помощь на ребенка одинокой матери или отцу

Строительные услуги

єОселя

Сообщение о поврежденном/уничтоженном имуществе

єВідновлення

єВідновлення для бизнеса

Уведомление о ремонтных работах

Бронирование по сертификату

Международный реестр убытков

Заявление о заключении брака

Выписки и повторная выдача свидетельств из ЗАГСа

"Специалисты уже работают над тем, чтобы вернуть сервисы в привычном режиме как можно скорее", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине запустили Дія.Карту. Речь идет о виртуальном инструменте для получения всех государственных выплат.

Также украинцы могут подать заявку на получение 1 000 грн по программе "Зимова єПідтримка". Удобнее всего это сделать через приложение "Дія".