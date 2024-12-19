В Дії временно не будут работать некоторые сервисы

В Дії временно не будут работать 27 услуг — перечень
В "Дії" временно не будет работать часть сервисов. Причиной являются технические работы.
Об этом сообщила пресс-служба "Дії" в четверг, 19 декабря.
Какие сервисы не будут работать в "Дії"
Известно, что технические работы осуществляют Национальные информационные системы. Портал "Дія" не сохраняет личные данные, а лишь получает информацию из реестров, поэтому временно не функционируют:
- Регистрация, внесение изменений, закрытие ФЛП
- Выписка из ЕГР
- Регистрация ООО
- Переход ООО на модельный устав
- Строительные услуги
- Бронирование работников
- Перерегистрация авто
- Брак онлайн
- Актовые записи
- Строительные услуги
- Регистрация права собственности на имущество
- Информационная справка из ГРРП
- Кредиты ВПЛ
- Помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью
- Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком
- Помощь при усыновлении ребенка
- Помощь на ребенка одинокой матери или отцу
- Строительные услуги
- єОселя
- Сообщение о поврежденном/уничтоженном имуществе
- єВідновлення
- єВідновлення для бизнеса
- Уведомление о ремонтных работах
- Бронирование по сертификату
- Международный реестр убытков
- Заявление о заключении брака
- Выписки и повторная выдача свидетельств из ЗАГСа
"Специалисты уже работают над тем, чтобы вернуть сервисы в привычном режиме как можно скорее", — говорится в сообщении.
Напомним, в Украине запустили Дія.Карту. Речь идет о виртуальном инструменте для получения всех государственных выплат.
Также украинцы могут подать заявку на получение 1 000 грн по программе "Зимова єПідтримка". Удобнее всего это сделать через приложение "Дія".
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